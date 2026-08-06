La promotora de las VPP de Sant Joan asegura que solo las venderá con autorización y "plena transparencia"

La promotora del residencial que albergará 131 viviendas de protección pública (VPP) previsto en el barrio Nou Nazareth de Sant Joan d'Alacant, asegura que no iniciará la comercialización de los inmuebles hasta contar con la autorización expresa para su venta y que ese proceso se llevará a cabo "con plena transparencia" y conforme a la normativa vigente.

Así lo sostiene la empresa después de formalizar en el mes de julio la escritura de compraventa de la parcela sobre la que se levantará la promoción. Según explica, este trámite acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de adjudicación y permite avanzar hacia la fase de construcción del residencial.

La promotora enmarca este paso en el desarrollo de un proyecto que considera "necesario" para Sant Joan y defiende el papel de la iniciativa privada en la promoción de vivienda protegida, al señalar que ha asumido los riesgos económicos y administrativos derivados del proceso.

Parcela subastada en Nou Nazareth / HÉCTOR FUENTES

En relación con la polémica surgida durante la fase de captación de interesados, la empresa sostiene que las cantidades depositadas por los posibles compradores fueron gestionadas "en todo momento y exclusivamente" por la comercializadora contratada para esa labor y afirma que nunca recibió esos fondos. Asimismo, asegura que esos depósitos eran "voluntarios, temporales y totalmente reembolsables", y que "ningún ciudadano ha perdido un euro".

Polémica

Como ha venido publicando INFORMACIÓN, la promotora se vio envuelta en la polémica tras comercializar las viviendas protegidas sin disponer todavía de la calificación provisional ni de la autorización para recibir cantidades a cuenta, llegando a solicitar a los interesados un primer pago de 1.750 euros en concepto de reserva.

Sobre el expediente administrativo abierto por estos hechos, la empresa señala que abonó la sanción de 8.000 euros impuesta por la Conselleria de Vivienda dentro del plazo establecido y que se acogió a la reducción prevista por pronto pago. No obstante, precisa que ha recurrido la resolución al considerar que no concurren los elementos constitutivos de la infracción que se le atribuye.

Polémica por la compra de unas viviendas protegidas en Sant Joan / INFORMACIÓN

Respecto a las informaciones sobre una supuesta comercialización de las viviendas como segunda residencia, la promotora sostiene que respondieron a un "error puntual e inicial" en un canal de comunicación de la comercializadora, que, según afirma, fue corregido "de inmediato".

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La empresa concluye que la futura venta de las viviendas no comenzará hasta obtener la autorización administrativa correspondiente y asegura que ese proceso se desarrollará con todas las garantías para las familias que accedan a las viviendas protegidas y con "plena transparencia" ante las administraciones y la ciudadanía.