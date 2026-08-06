Un vecino de San Vicente denuncia tres años de problemas por una isla de contenedores junto a su casa: "En verano es insoportable"

El vecino de San Vicente del Raspeig Carlos Ferrero ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento la retirada de la isla de contenedores situada en la intersección de la calle Baiona Alta con el carrer del Pla, en la zona del Plà Contxeta. Se trata, según explica, del tercer escrito que presenta ante el Consistorio para solicitar el traslado de este punto de recogida, una petición que acompaña esta vez de un informe urbanístico elaborado por un arquitecto y otro sanitario firmado por un médico.

Ferrero sostiene que la ubicación de los contenedores provoca problemas de salubridad, seguridad y convivencia que, asegura, se agravan durante los meses de verano. "En invierno no es lo mismo porque hace menos calor y hay menos basura, pero en verano es insoportable", afirma.

Suciedad que se acumula en la isla de contenedores. / INFORMACIÓN

El vecino explica que, aunque el servicio de recogida retira periódicamente los residuos depositados en el interior de los contenedores, los desperdicios que se acumulan alrededor permanecen durante días o incluso meses. "Las bolsas que se quedan fuera no las recogen. Hace un par de días sí retiraron parte de lo que había, pero es habitual que se acumule basura alrededor", señala.

Según relata, junto a los contenedores aparecen con frecuencia residuos que no pueden depositarse en este tipo de puntos, como colchones, somieres, electrodomésticos o escombros de obras. "Hace un par de días había dos colchones, un somier y una nevera. También dejan sacas de obra llenas de piedras y escombros y el Ayuntamiento dice que esos residuos no los recoge, así que pueden pasar cuatro o cinco meses hasta que finalmente los retiran", asegura.

Problemas de seguridad

En el informe urbanístico presentado al Ayuntamiento también se recoge, según explica Ferrero, la ubicación de algunos contenedores sobre la acera. El vecino pone como ejemplo el de vidrio, que, afirma, obliga a los peatones a invadir la calzada para poder continuar su recorrido. "Entre los contenedores y la basura acumulada tienes que salir a la carretera. Es una calle estrecha, con poca visibilidad, y resulta peligroso", sostiene.

Ferrero asegura que la situación también tiene consecuencias en su vida diaria. Explica que el informe sanitario remitido al Ayuntamiento recoge la afección que, según indica, le provoca convivir con este punto de recogida. "No puedo abrir las ventanas para ventilar ni estar tranquilo en el jardín o en la piscina porque llegan continuamente olores de basura. Todo esto me genera ansiedad", afirma.

Suciedad fuera de los contenedores en la zona. / INFORMACIÓN

Además, denuncia la presencia de plagas durante el verano. "Hay ratas y cucarachas. Las cucarachas aparecen incluso en la piscina y las ratas llegan a caerse al agua", asegura.

Pide trasladar los contenedores

Ferrero considera que el problema responde a varios factores: un servicio de recogida que, a su juicio, resulta insuficiente para el volumen de residuos que genera la zona, el estado de los contenedores y el incivismo de algunos vecinos. "He visto a personas parar el coche, bajar la ventanilla y lanzar directamente la bolsa de basura sin ni siquiera acercarse al contenedor", afirma.

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Ante esta situación, el vecino solicita que la isla de contenedores sea trasladada una vía principal que, según considera, dispone de mayor espacio y donde el servicio causaría menos molestias a las viviendas cercanas.