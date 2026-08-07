Cazan a 120 conductores por exceso de velocidad en solo 40 minutos en una calle de San Vicente

La Policía Local de San Vicente del Raspeig ha detectado hasta 120 infracciones por exceso de velocidad en apenas 40 minutos durante un control realizado en la calle Río Turia dentro de la campaña especial de vigilancia impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los hechos ocurrieron cuando los agentes llevaron a cabo un control con el radar móvil municipal. Las sanciones por las infracciones detectadas pueden oscilar entre 100 y 600 euros, además de la correspondiente pérdida de puntos del permiso de conducir, en función de la velocidad registrada en cada caso.

Tras analizar los resultados del dispositivo, el Ayuntamiento considera que el elevado número de infracciones detectadas en un intervalo de tiempo tan reducido evidencia la necesidad de estudiar actuaciones para mejorar la seguridad vial en este punto.

Medidas

En este sentido, el área de Seguridad Ciudadana y Tráfico valora elaborar un estudio para analizar la situación de la vía, mientras que también ha solicitado al área de Infraestructuras que evalúe posibles mejoras estructurales tanto en la calle Río Turia como en su entorno.

Dos agentes de la Policía Local de San Vicente. / INFORMACIÓN

El control se realizó con el radar móvil de la Policía Local, que seguirá utilizándose en diferentes puntos del municipio, especialmente en aquellas zonas donde se registran más incidencias, siniestros o quejas vecinales. El objetivo, según el Ayuntamiento, es reforzar la prevención y disuadir de los excesos de velocidad.

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Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico también han hecho un llamamiento a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las normas de circulación con el fin de evitar accidentes que puedan causar daños personales y materiales.