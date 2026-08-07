La Diputación reparte más de 7,5 millones entre los municipios de L'Alacantí para gasto corriente y bono consumo

La Diputación de Alicante destinará este año más de 7,5 millones de euros a los diez municipios de la comarca de L'Alacantí a través del Plan +Cerca y del bono consumo, dos programas dirigidos a financiar el gasto corriente de los ayuntamientos y a impulsar el comercio de proximidad mediante ayudas directas a la ciudadanía.

El diputado provincial por la comarca, José Antonio Bermejo, ha calificado estas cifras de "históricas" y ha destacado que los consistorios "tendrán plena libertad y autonomía para decidir el destino de los fondos". "Desde la Diputación de Alicante realizamos un gran esfuerzo para mejorar los servicios en nuestros pueblos y ciudades y reactivar la economía ayudando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas", ha afirmado.

Del total previsto para L'Alacantí, el Plan +Cerca distribuirá 3.408.176 euros entre los diez municipios de la comarca para sufragar gasto corriente. Estas ayudas se conceden atendiendo a criterios como la población (con una parte fija y otra variable en función del número de habitantes), la superficie, la densidad de población, el riesgo de despoblamiento y la existencia de entidad local menor.

La subvención máxima asciende a 500.000 euros, cantidad que corresponde a Alicante. El resto de municipios recibirá las siguientes aportaciones: El Campello, 403.548 euros; Sant Vicent del Raspeig, 435.371; Mutxamel, 381.553; Sant Joan d'Alacant, 372.085; Xixona, 356.690; Agost, 307.250; Busot, 230.512; La Torre de les Maçanes, 211.284, y Aigües, 209.184 euros.

Estos fondos permitirán cubrir gastos generales de funcionamiento y mantenimiento ordinario de instalaciones municipales, como parques y jardines, consultorios médicos, centros educativos, bibliotecas, edificios culturales, instalaciones deportivas o los derivados del consumo energético, además de partidas de personal, limpieza, agua, telecomunicaciones y seguros.

Por otra parte, la Diputación destinará 4.340.558 euros al bono consumo en la comarca, la mayor cuantía asignada desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2022. Según ha explicado Bermejo, el objetivo es "inyectar dinero en la economía de los hogares, en las familias para ayudarles ante el incremento de la cesta de la compra, al tiempo que se consigue que estos recursos circulen en el comercio de proximidad y en ese gran sector que representan en la provincia los autónomos y las pequeñas y medianas empresas".

Campañas por municipio

En este programa, las ayudas se repartirán entre todos los municipios de la provincia en función de su población y serán los propios ayuntamientos quienes desarrollen las campañas, con la posibilidad de complementarlas con fondos propios y de decidir tanto los establecimientos adheridos como los beneficiarios. La Diputación no asumirá los gastos de gestión de estas campañas.

Alicante será nuevamente el municipio que reciba la mayor asignación, con 1.989.076 euros. Le siguen Sant Vicent del Raspeig, con 737.371 euros; El Campello, con 438.251; Mutxamel, con 377.352; Sant Joan d'Alacant, con 362.731; Xixona, con 150.715; Agost, con 115.721; Busot, con 92.569; Aigües, con 42.527, y La Torre de les Maçanes, con 34.243 euros.

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse entre la publicación de la convocatoria y el 31 de diciembre de 2026 en el caso de los ayuntamientos que soliciten el anticipo de la ayuda, o hasta el 15 de octubre para aquellos que no se acojan a esta modalidad. El plazo para justificar las subvenciones finalizará el 31 de enero de 2027 o el 31 de octubre de 2026, respectivamente.

Además de estas dos líneas de ayudas, los municipios de L'Alacantí también podrán beneficiarse de la convocatoria extraordinaria impulsada por SUMA para compensar parte del coste que asumen los consistorios que tienen delegada en este organismo la gestión y recaudación de sus tributos.

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En total, esta línea repartirá 1.144.158 euros entre los diez municipios de la comarca, dentro de un programa provincial dotado con 3,2 millones de euros. Las ayudas se distribuirán en un tramo lineal de 4.000 euros por ayuntamiento y otro proporcional hasta agotar la dotación disponible, con el límite del coste satisfecho por cada consistorio durante 2025. Para acceder a estas subvenciones será necesario que los ayuntamientos presenten la correspondiente solicitud una vez se apruebe la convocatoria.