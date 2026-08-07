La reforma de una zona del centro urbano de San Vicente sale adelante en su segundo intento

La remodelación de la plaza La Cierva y la calle Maestro Chapí da un nuevo paso adelante en San Vicente del Raspeig después de que el primer intento de licitación quedara desierto el pasado mes de junio. En el segundo procedimiento impulsado por el Ayuntamiento, la mesa de contratación ha validado la documentación presentada por la empresa con mejor puntuación y ha acordado continuar el proceso de adjudicación del contrato para redactar el proyecto de la actuación.

En esta segunda licitación concurrieron dos empresas. Una de ellas, fue excluida al no alcanzar la puntuación mínima exigida en la valoración técnica de su propuesta, mientras que la otra oferta fue considerada la de mejor relación calidad-precio, con un importe de 35.096,07 euros.

Tras requerir a la mercantil la documentación acreditativa de su capacidad y solvencia, la mesa de contratación ha comprobado que cumple todos los requisitos establecidos en los pliegos. Además, un informe técnico concluye que su oferta no incurre en baja temeraria, al situarse un 12 % por debajo del presupuesto de licitación, lejos del umbral del 25 % fijado en el contrato. Con ello, el órgano de contratación ha acordado admitir la oferta y continuar con el procedimiento de adjudicación.

El contrato tiene por objeto la redacción del proyecto de remodelación de la plaza La Cierva y la calle Maestro Chapí, con un presupuesto de licitación de 39.881,90 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cinco meses.

Movilidad

La actuación forma parte de la transformación urbana que el Ayuntamiento está impulsando en el entorno del centro histórico para dar continuidad a las obras ya ejecutadas o en marcha en calles como Pintor Picasso, Velázquez y el acceso sur.

El objetivo es favorecer la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad mediante la renovación de pavimentos, servicios urbanos, mobiliario y zonas verdes, en un ámbito de alrededor de 5.000 metros cuadrados y con una inversión prevista para las obras de aproximadamente 1,5 millones de euros.

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Este avance llega después de que el pasado junio el Ayuntamiento tuviera que declarar desierto el primer concurso al quedar excluidas las dos empresas que se presentaron: una por incumplir la separación entre fases de valoración y otra por no alcanzar la puntuación mínima exigida. Tras ese revés, el gobierno local de PP y Vox aprobó una nueva licitación, que es la que ahora continúa su tramitación con una única empresa en disposición de hacerse con el contrato de redacción del proyecto.