Alkabir abre las fiestas vecinales de El Campello con tres días de música, juegos y convivencia

Las fiestas vecinales de El Campello ya están en marcha. La urbanización de Alkabir ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a estas celebraciones con un programa de tres días de convivencia, música, juegos y actividades para todas las edades.

Alkabir, considerada la urbanización más grande del municipio, cuenta con una asociación que reúne a sus residentes, presidida por Alexia Puig, además de una comisión de fiestas encabezada por Iris Morales.

Tres días de actividades para los vecinos

El programa incluye competiciones deportivas y gastronómicas, torneos de juegos de mesa, concursos de música, charangas por las calles, juegos infantiles y un bingo musical, entre otras propuestas destinadas a fomentar la participación de los vecinos.

La celebración comenzó este viernes al mediodía con un pequeño pregón encargado a la primera teniente de alcalde de El Campello, Lourdes Llopis, que estuvo acompañada por el alcalde, Juanjo Berenguer, y los concejales Cristian Palomares, Rafa Galvañ y Maricarmen Alemañ.

Decenas de vecinos, entre ellos numerosos jóvenes y menores, participaron en el acto inaugural, que contó también con la música de la charanga Trellart.

El Ayuntamiento destaca el ejemplo de convivencia de Alkabir

Durante su intervención, Lourdes Llopis agradeció y felicitó a los residentes por haber conseguido convertir Alkabir en un espacio “donde la gente se conoce, se saluda, comparte y hace familia”.

La primera teniente de alcalde destacó además el trabajo realizado por quienes dedican parte de su tiempo a organizar las fiestas y señaló que desde el Ayuntamiento consideran a Alkabir “un ejemplo de convivencia, participación y alegría”.

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Las celebraciones se prolongarán durante tres jornadas con un amplio calendario de propuestas con el que la urbanización busca reunir a vecinos de todas las edades y reforzar los vínculos entre la comunidad.