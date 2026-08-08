Fiestas
Las Hogueras de San Vicente cruzan la frontera y plantan su primer monumento en Portugal
La hoguera "A Alma de Campo Maior" fusiona tradiciones de los dos municipios en el marco del hermanamiento con las Fiestas do Povo
Las Hogueras de San Vicente han cruzado por primera vez la frontera para plantar un monumento en Portugal. La iniciativa se ha materializado en el municipio de Campo Maior, donde la obra ya puede visitarse desde este sábado, coincidiendo con la inauguración de las fiestas de la localidad portuguesa.
La delegación sanvicentera se desplazará a Campo Maior el próximo sábado, con las Belleas del Foc, Andrea Mancheño Brotons y Alma Marco Fuentes, como máximas representantes. La jornada incluirá un desfile, una mascletà y, como colofón, la cremà del monumento.
Esta iniciativa es fruto del hermanamiento entre la Federación de Hogueras de San Vicente y la Asociación de las Fiestas do Povo de Campo Maior, una celebración reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
El monumento, bautizado como «A Alma de Campo Maior», es obra del constructor Alejandro López y de la diseñadora portuguesa Elisabete Fiel. La propuesta fusiona elementos de la tradición y la cultura de ambas poblaciones como muestra del vínculo creado entre las dos fiestas.
La colaboración tendrá continuidad el próximo año. Según el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, está previsto que en 2027 se engalane una calle del municipio con la decoración característica de las Fiestas do Povo. El proyecto se desarrollará en julio, coincidiendo con los días grandes de las Hogueras, que celebrarán entonces su 80 aniversario.
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