El mar y la lectura se juntan para las familias en El Campello
Las dos biblioplayas ya funcionan en los paseos marítimos de Carrer la Mar y Muchavista
Este agosto, la lectura también se disfruta frente al mar en El Campello. Las dos biblioplayas que cada año pone en funcionamiento la concejalía de Cultura del Ayuntamiento están operativas desde el día 1, con retraso con respecto a otros años tras haber asumido el municipio la gestión directa de esos espacios.
En los paseos marítimos de Carrer la Mar y Muchavista, las dos biblioplaya desarrollan durante los fines de semana una programación Infantil y familiar con una propuesta llena de cuentos, juegos de madera, teatro infantil, circo, música y diversión para disfrutar en familia.
Las dos blblioplayas funcionarán hasta el 29 de agosto, de lunes a sábados, de 19:30 a 21:30 horas, evitando así las franjas horarias de mayor calor. Las actividades estarán dinamizadas por la compañía “Contes de Calabassa”, y se realizan en castellano, valenciano e inglés. Es una invitación a que los peques, familias, residentes y visitantes disfruten del atardecer combinando lectura, juego y mar.
Al préstamo de libros y mesas y sillas para disfrutar de una agradable lectura, se añaden actividades infantiles. El próximo viernes, día 14, habrá teatro en Muchavista (a la altura del Rincón de la Zofra); el sábado 15, juegos de madera populares en Carrer la Mar (junto a la Penyeta); el viernes día 21, grupo musical en Carrer la Mar, y el sábado 22, juegos de madera y circo en Rincón de la Zofra. El último fin de semana del servicio empezará el día 28 de agosto con una sesión de cuentacuentos en Rincón de la Zofra, y finalizará al día siguiente, sábado día 29, con juegos de madera en Carrer la Mar.
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