Las banderas de las comparsas de las Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel ya recorren las calles del municipio desde "La Senyal", el acto que anuncia oficialmente que la localidad celebrará un año más sus fiestas. La tradición marca que, si las banderas de las comparsas desfilan hasta la iglesia el día de El Salvador, las fiestas quedan oficialmente anunciadas. Un año más, Mutxamel ha cumplido con este ritual.

La tarde comenzó con la recepción de los Cargos Festeros en el Ayuntamiento, donde los seis cargos firmaron en el libro de honor de Mutxamel. Tras la firma, tuvo lugar el tradicional desfile de banderas hasta la iglesia. Una vez en la iglesia tuvo lugar la procesión en honor a El Salvador, patrón del municipio. Las calles de Mutxamel volvieron a llenarse de música con los primeros pasacalles y desfiles solemnes protagonizados por los cargos festeros a lo largo de la rambla.

"La senyal" abre paso a las Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel / INFORMACIÓN

Los actos comenzaron días antes, el 4 de agosto, con la tradicional Alborada de El Salvador, que este año incorporó como novedad la cremà de una hoguera. Además, durante la jornada del 6 de agosto volvió a celebrarse el encendido de la Torre Campanar, una cita ya consolidada dentro de la programación festera. Con estos actos arranca la cuenta atrás para unas semanas repletas de actividad que culminarán con la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel.

La música festera, protagonista

Previo a todo esto, al desfile de las banderas y a la procesión de “El Salvador”, el pasado sábado tuvo lugar en la Casa de Cultura de Mutxamel el ya tradicional concierto de música festera, dedicado cada año a reconocer la trayectoria de una figura destacada de la música festera.

En esta edición el homenaje estuvo dedicado al compositor José María Ferrero Pastor con motivo del centenario de su nacimiento. Durante el acto, su hijo recibió una réplica de la insignia que cada año se instala en el Passeig de la Festa. Francisco Poveda, presidente de la Comisión de Fiestas de Mutxamel comentó que "Mutxamel es un pueblo que ama la música festera y prueba de ello es el Passeig de la Festa".

El concierto contó con la asistencia de la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel, miembros de la corporación municipal, encabezados por la concejala de Fiestas, María Loreto Riera, y el alcalde, Rafael García, además de un auditorio de la Casa de Cultura que volvió a llenar el recinto para disfrutar de uno de los actos que marcan el inicio del calendario festero.

Presentación del llibret

Para terminar con los actos de la semana, el Centro Social José Bernabéu Alberola acogió la presentación del llibret de festes de Moros y Cristianos. Un libro que recoge todo lo vivido durante el pasado año y prepara a todo el municipio para lo que serán las fiestas de este año. Cada año, el llibret versa sobre un tema, este año, desde la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel en coordinación con los colaboradores del llibret se decidió que la temática fuera sobre la historia de las Comisiones Festeras que durante todos estos años han organizado la fiesta.

Noticias relacionadas

Los presentadores del llibret fueron Pablo Contreras y Suni Brotons. Pablo fue el encargado de desgranar todo lo que tiene que ver con el contenido de cada punto y Suni habló sobre la idea de este año del llibret y sobre un artículo escrito por ella sobre la misma temática. Además de explicar que el libro recoge una entrevista a los presidentes de las Comisiones Festeras desde que existen unos estatutos que las regían. El libro estará disponible en el Casal Fester, en los mercadillos de los miércoles y Papelería Sala y Papelería Entrelíneas.