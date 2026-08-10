El Ayuntamiento de El Campello reclama “civismo” ante los excrementos depositados en los aseos de las playas

“Es responsabilidad de todos”. Así recuerdan desde el Ayuntamiento de El Campello la necesidad de cuidar las casetas de aseos de las playas en la localidad, que en algunos casos han amanecido con excrementos y suciedad en su interior con papeles fueras de las papeleras debido a comportamientos incívicos que obligan a la empresa concesionaria de la limpieza a realizar “un esfuerzo adicional”.

Es en este contexto que desde el Consistorio presidido por el alcalde Juanjo Berenguer (PP) han hecho un llamamiento ante el “estado lamentable” que presentan algunos de estos aseos a la “responsabilidad y al civismo” de las personas que hacen uso. “Depositar los residuos en las papeleras, hacer un uso correcto de los aseos y respetar las instalaciones son gestos sencillos que contribuyen a mantener las playas y sus equipamientos en las mejores condiciones”, señala el concejal de Playas e Infraestructuras Turísticas, Rafa Galvañ.

Recuerdan, a su vez, que “detrás de cada aseo limpio hay trabajadores que durante la madrugada realizan su labor para que el resto de usuarios pueda encontrarlos en condiciones dignas al día siguiente”. Y destacan que es “especialmente preocupante” el comportamiento de algunas personas “durante la noche”, cuando las casetas permanecen cerradas y “se han detectado casos en los que se hacen las necesidades en las mismas puertas de acceso”. Una “conducta absolutamente incívica”, dicen desde el Ayuntamiento, ya que genera “suciedad, malos olores y problemas de higiene para los trabajadores”.

Por último, desde la máxima institución municipal recuerdan que "mantener en buen estado estos espacios es una responsabilidad compartida", y que "el esfuerzo de los operarios de limpieza merece el mismo respeto que las propias instalaciones y que el resto de usuarios que hacen un uso correcto de ellas". Galvañ concluye que “cuidar los servicios públicos es contribuir a que las playas de El Campello sigan siendo espacios limpios, seguros y agradables para disfrutar”.