El Campello abre el plazo para inscripciones en la “Escola matinera”

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de El Campello, dirigida por Dorian Gomis (PP), ha abierto el plazo de inscripciones para las familias que requieran los servicios de la “Escola matinera”, un servicio municipal de apoyo a la conciliación familiar destinado a alumnado escolarizado en los colegios públicos de la localidad, en las etapas de educación infantil y primaria.

Este servicio proporciona un espacio de cuidado en caso de que las circunstancias laborales u ocupaciones la familia lo necesitara. Se habilita en los mismos colegios y los niños pueden permanecer en él en el horario previo al inicio de las clases lectivas, con monitores. El plazo de inscripción finaliza el viernes 14 de agosto.

El servicio se establece a lo largo de un mes lectivo completo y en él se da la posibilidad de bonificaciones o descuentos. El servicio de desayuno también se ofrece y las familias interesadas deben indicar en la inscripción inicial los meses en los que necesitará este servicio, que tiene como finalidad la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias, ofreciendo apoyo para los padres, madres y tutores legales, que comienzan su jornada laboral antes del inicio de las clases, a las 9 de la mañana.

El servicio se ofrece desde el 9 de septiembre de 2026 hasta el 18 de junio del año siguiente y proporciona cuidado infantil y actividades educativas y lúdicas entre las 7 y las 9 de la mañana. Los precios son de 35 euros mensuales si no incluye desayuno y 48 euros en caso de que lo incluya. Las plazas son limitadas y hay bonificaciones en caso de inscripción de varios hermanos o de familias monoparentales, en caso de que los niños o progenitores tengan un grado de discapacidad o diversidad funcional de a partir del 33 % o en caso de menores en situación de exclusión social o con familias o representantes en situación de violencia de género.