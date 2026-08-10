El Campello se suma a las medidas de prevención del día del eclipse

Las medidas para garantizar la seguridad el miércoles 12 de agosto, cuando se producirá el eclipse, llegan también a El Campello. Este lunes, atendiendo a lo dictaminado por la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat, se ha declarado que desde el martes a las 00:00 horas hasta que finalice el fenómeno natural una serie de medidas extraordinarias de prevención.

Así, en El Campello se ha celebrado una reunión del Cecopal, el Centro de Coordinación Operativa Local, convocada por el alcalde, Juanjo Berenguer (PP), a la que han asistido miembros del equipo de gobierno municipal, el jefe de la Unidad de Emergencias del Ayuntamiento y mandos de la Policía Local y de la Guardia Civil.

La declaración de la Generalitat activa automáticamente el Plan Territorial Municipal de Emergencias de El Campello en fase de emergencia, lo que obliga a adoptar medidas de protección a la población civil. Una de ellas es la prohibición de acceso a todos los terrenos forestales situados en el término municipal durante el 12 de agosto.

Las restricciones afectan directamente a los parajes Puntes de Gosàlvez, sierras de la Ballestera, Bonalba, Cabrafic, Llomes de Xixi, Lloma de Reixes, Canyades, Pixador y resto de partidas rurales en suelo forestal situadas entre las autopistas A-7/AP7 y el límite de los municipios de Alicante, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Busot, Aigües, Orxeta y la Vila Joiosa.

El decreto del alcalde establece también, según indicaciones recibidas, la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, así como la ejecución de obras o trabajos de ingeniería, construcción, trabajos forestales, aprovechamientos forestales o de cualquier otro tipo que pueda implicar riesgo de producir incendios forestales, que se realicen en terrenos forestales o a distancia menor o igual a 100 metros de terreno forestal.

La situación, ante la previsible concentración de personas en áreas naturales para observar más nítida el fenómeno del eclipse, obliga a su vez a establecer la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros), la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales, y la circulación por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, con la excepción del tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agropecuarias o establecimientos de servicios.

También se decreta la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para la realización de acampadas itinerantes en terreno forestales los días 11 y 12, y se pone especial hincapié en que en áreas recreativas, zonas de acampada, albergues, campamentos y campings de gestión privada ubicados en terrenos forestales, no se podrán realizar actividades deportivas ni recreativas fuera de las instalaciones.

El decreto recomienda a la población extremar las precauciones durante el eclipse a las personas que permanezcan en las playas y calas del municipio fuera del horario del Servicio de Salvamento y Socorrismo, así como evitar desplazamientos si no son necesarios. Se recomienda también evitar viajes largos, sobre todo si es posible observar el eclipse desde ubicaciones próximas al lugar de residencia, y en caso de desplazamiento planificar la ruta previamente, salir con tiempo suficiente y disponer de agua y combustible suficientes en el vehículo.

Por último, otra de las recomendaciones es “utilizar el móvil de manera responsable” y evitar la realización de emisiones en directo o el envío continuado de vídeos durante los momentos de mayor afluencia, así como priorizar la mensajería frente a las llamadas.