Mutxamel incentiva el reciclado de vidrio durante los Moros y Cristianos

Una campaña para incentivar la concienciación del reciclado de envases de vidrio durante las fiestas de Moros y Cristianos. Es lo que llevan a cabo, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Mutxamel en colaboración con la Generalitat con la finalidad de “inculcar” a la ciudadanía, “y especialmente a las comparsas, la importancia de separar selectivamente los residuos de envases de vidrio durante el transcurso de las fiestas”, que se celebrarán del 7 al 12 de septiembre.

De esta manera, se decorarán los contenedores con la imagen de la campaña y, por otra parte, los días 10 y 11 de septiembre los educadores ambientales informarán a los festeros y a los vecinos sobre la importancia del reciclado de vidrio y sus beneficios medioambientales.

En este sentido se llevarán a cabo dos acciones. La primera el 10 de septiembre, cuando se visitarán las comparsas con el objetivo de animarles a reciclar vidrio. Al día siguiente, por la mañana, se instalará un selfie-point en la zona del castillo con la presencia de los educadores ambientales, donde se entregará un obsequio a las personas que se realicen una fotografía y la suban a las redes con el hashtag de la campaña y etiquetando al Ayuntamiento.

En “La Reconquista del Vidrio” participan unos cuarenta ayuntamientos de la Comunidad que compiten por ser la población que más se implique en el reciclaje durante las fiestas. Los ganadores de cada categoría reciben un trofeo y las categorías se constituyen según la cantidad de festeros. Mutxamel, con más de 2.500, participa en la más elevada, denominada “Atabales”.