El PSOE de San Vicente del Raspeig exige explicaciones al Consell tras trasladar su médico del SAMU a Alicante

El PSOE de San Vicente del Raspeig ha emitido un comunicado en el que trasladan su “exigencia” a la Generalitat Valenciana y en concentro a la Conselleria de Sanidad, liderada por el conseller Marciano Gómez, para que dé “explicaciones inmediatas y soluciones reales” ante lo que consideran una retirada “inaceptable” del médico del SAMU.

El Consell decidió que la unidad del SAMU de San Vicente, que cuenta con un enfermero y dos técnicos, se trasladara a la ciudad de Alicante el domingo después de que su SAMU se quedara sin facultativo, con la intención de mantener la asistencia. Para los socialistas, esta decisión evidencia una “alarmante falta de planificación”, ya que “en lugar de solucionar la carencia estructural de profesionales sanitarios, el gobierno autonómico quita recursos vitales de nuestro municipio para cubrir las deficiencias de otro”. Concluyen, de esta manera, que “desvisten un santo para vestir otro”.

Así, el grupo municipal del PSOE en la localidad piden “conocer los motivos exactos de esta reducción de personal, el tiempo que el municipio permanecerá sin este profesional y las medidas concretas que ha adoptado la conselleria para garantizar la atención de emergencias”, así como que el Consell aclare “cuántos servicios sanitarios más están operando bajo esta misma precariedad”.

Por último, los socialistas de San Vicente creen que “la ausencia de un médico en el SAMU pone en grave riesgo la vida de la ciudadanía”, y consideran que “ante emergencias” que exigen una intervención inmediata, como infartos o ictus, “la Conselleria de Sanidad será la única responsable de las consecuencias derivadas de no disponer del facultativo necesario”. "Los vecinos y vecinas de San Vicente no somos ciudadanos de segunda", concluyen y piden al PP que "abandone esta política de parches y solucionar de una vez por todas la falta de profesionales sanitarios".