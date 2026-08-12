Sucesos
La cámara de un coche permite a la Guardia Civil identificar al autor de un robo en El Campello
El sospechoso rompió una ventanilla del vehículo y se llevó 800 euros, tarjetas bancarias y documentación personal
La Guardia Civil investiga un robo cometido en el interior de un coche estacionado en la calle Alborán de El Campello. Los hechos ocurrieron la pasada semana alrededor de las 18 horas, cuando un hombre de 40 años, de nacionalidad argelina, fracturó una de las ventanillas del vehículo y sustrajo varios efectos personales. Entre los objetos robados se encontraban documentos personales, tarjetas bancarias y 800 euros en efectivo, según fuentes de la Guardia Civil.
Varios testigos alertaron a la Guardia Civil de lo ocurrido. La colaboración con la Policía Local permitió obtener los datos necesarios para localizar al propietario del vehículo e informarle del robo. El perjudicado presentó la correspondiente denuncia al día siguiente en el cuartel de la Guardia Civil de El Campello.
La propia cámara del vehículo grabó al presunto autor mientras cometía el robo. Las imágenes permitieron a los agentes del área de investigación de El Campello reconocerlo, ya que se trata de una persona con numerosos antecedentes policiales, entre ellos por delitos contra el patrimonio, como robos y hurtos.
Por el momento, los investigadores no han podido localizar al sospechoso, aunque ya ha sido identificado y filiado. Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Alicante con los datos del presunto autor, a la espera de la decisión judicial que corresponda y de la posible emisión de una orden de detención.
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