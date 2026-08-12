El peligroso cruce de San Vicente: cinco accidentes en dos meses

El cruce de las calles Río Júcar y Río Duero, en la urbanización Sol y Luz de San Vicente del Raspeig, ha registrado al menos cinco accidentes de cierta consideración en los últimos dos meses, según denuncia Esquerra Unida-Podem, que reclama al equipo de gobierno, formado por PP y Vox, medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en este punto.

El concejal de Esquerra Unida-Podem, Alberto Beviá, ya trasladó esta preocupación en el último pleno municipal mediante un ruego dirigido al alcalde y al concejal de Tráfico. Según señala la formación, los accidentes registrados en este periodo han requerido en distintas ocasiones la intervención de la Policía Local, SAMU y bomberos.

Los últimos siniestros han vuelto a poner el foco sobre la situación. El pasado 5 de agosto, un vehículo se salió de la calzada en la calle Río Júcar e invadió la acera tras esquivar un reductor de velocidad. Días después, otro vehículo volcó en la calle Río Guadalquivir, también dentro de la urbanización Sol y Luz.

Un operativo de control de la Policía Local de San Vicente / INFORMACIÓN

Los vecinos llevan meses cuestionando la efectividad de los reductores de velocidad instalados en la zona. Justo Fanegas Sánchez ha trasladado sus quejas incluso al Defensor del Pueblo, al considerar que estas medidas no están cumpliendo su función y pueden favorecer maniobras peligrosas. El Ayuntamiento respondió a esa queja que la situación estaba resuelta, una valoración que los residentes ponen en duda a la vista de los nuevos accidentes.

120 infracciones en 40 minutos

El problema, además, no se limita al cruce de Río Júcar y Río Duero. Un control de velocidad en la calle Río Turia detectó 120 infracciones por exceso de velocidad en apenas 40 minutos, mediante el radar móvil de la Policía Local, dentro de la campaña especial de vigilancia impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Las infracciones detectadas pueden conllevar multas de entre 100 y 600 euros y la pérdida de puntos del permiso de conducir, en función de la velocidad registrada en cada caso.

Dos agentes de la Policía Local de San Vicente. / INFORMACIÓN

Tras los resultados del dispositivo, el Ayuntamiento reconoció la necesidad de estudiar posibles actuaciones para mejorar la seguridad vial en este punto. El área de Seguridad Ciudadana y Tráfico plantea elaborar un estudio sobre la situación de la vía y ha solicitado al área de Infraestructuras que valore posibles mejoras estructurales tanto en la calle Río Turia como en su entorno. El radar móvil de la Policía Local continuará utilizándose en diferentes puntos del municipio, especialmente en aquellos donde se registren más incidencias, siniestros o quejas vecinales.

EU reclama medidas y plazos

Ante esta situación, Esquerra Unida-Podem considera que las medidas de reducción de velocidad adoptadas hasta ahora se han demostrado insuficientes y reclama al gobierno municipal que pase de las respuestas de "tomamos nota" a actuaciones concretas. "Resultaría difícilmente explicable que, tras las continuas advertencias, tuviésemos que lamentar un suceso de consecuencias aún más graves e irremediables", advierte Beviá.

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La formación reclama, en concreto, una revisión urgente de las medidas de velocidad instaladas en el cruce de Río Júcar con Río Duero, un estudio técnico de nuevas soluciones para toda la urbanización, con especial atención a la señalización y la visibilidad, y un calendario concreto y público para aplicar las medidas correctoras. Esquerra Unida-Podem exige así al equipo de gobierno que actúe ante una situación que, según denuncia, está generando un creciente malestar entre los vecinos y comprometiendo la seguridad vial en Sol y Luz.