Mutxamel retrasa hasta enero las obras del nuevo aulario y gimnasio del colegio Arbre Blanc

Las obras del nuevo aulario y gimnasio del colegio Arbre Blanc de Mutxamel no estarán terminadas el próximo 24 de agosto, como estaba previsto inicialmente. El Ayuntamiento ha aprobado una ampliación del plazo de ejecución que sitúa la nueva fecha de finalización en el 11 de enero de 2027.

El proyecto fue adjudicado por 1.514.171,88 euros y contaba con un plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de las obras, el pasado 23 de febrero. El expediente municipal justifica la ampliación por los episodios de lluvias intensas registrados desde marzo y por la necesidad de llevar a cabo trabajos de reposición y adaptación de distintos servicios afectados por las obras.

Según la documentación, la dirección de obra estima una demora de 13 semanas y media debido a las lluvias y de otras seis semanas y media derivadas de las actuaciones necesarias sobre servicios como las instalaciones eléctricas, las telecomunicaciones, el abastecimiento de agua y el saneamiento.

Nueva demora

Ante este nuevo retraso, el Grupo Municipal Socialista de Mutxamel ha reclamado al equipo de gobierno del PP una "mayor planificación" y seguimiento de los proyectos municipales. Los socialistas señalan que entienden que durante la ejecución de una obra pueden surgir circunstancias sobrevenidas y que la legislación contempla ampliaciones de plazo cuando existen causas no imputables al contratista, pero consideran que el caso del Arbre Blanc evidencia la necesidad de mejorar el control de las actuaciones.

El colegio Arbre Blanc de Mutxamel, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

El PSOE sostiene que el retraso del colegio «no parece un hecho aislado» y cita otros proyectos municipales que, según la formación, han acumulado retrasos, problemas o dificultades durante su ejecución, entre ellos la Biblioteca Municipal, la cantina del Polideportivo, el carril bici hacia Bonalba y los accesos a la piscina municipal. También menciona los problemas y retrasos registrados durante la ejecución del Mercado Municipal.

Cumplir los plazos

Los socialistas reclaman al gobierno local que establezca un sistema de seguimiento más riguroso de las obras, con información periódica sobre el grado de ejecución, el cumplimiento de los plazos, las incidencias y las medidas correctoras que se adopten.

En el caso del CEIP Arbre Blanc, el PSOE pide que el nuevo plazo fijado para el 11 de enero de 2027 se cumpla y que las familias y la comunidad educativa reciban información sobre la evolución de los trabajos. "Las familias del Arbre Blanc llevan demasiado tiempo esperando estas instalaciones", señala la formación, que reclama "máxima celeridad, máximo control y cero excusas" para garantizar que la nueva fecha prevista sea la definitiva.

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El expediente municipal, por su parte, señala la necesidad de "agilizar al máximo" la adopción del acuerdo al tratarse de una obra en curso. Los socialistas consideran que esa exigencia debe mantenerse durante toda la ejecución del proyecto y reclaman al Ayuntamiento que detecte con antelación las posibles dificultades y actúe para evitar nuevos retrasos.