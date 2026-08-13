San Vicente abre una nueva oficina de atención para los servicios de limpieza y recogida de residuos

Los vecinos de San Vicente del Raspeig disponen desde este jueves de una nueva oficina de atención destinada a recibir consultas y peticiones de la ciudadanía y a realizar trámites relacionados con los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos del municipio.

El Ayuntamiento ha habilitado provisionalmente estas dependencias en los bajos de la Casa de Asociaciones, en la calle Pi y Margall, para agilizar la puesta en funcionamiento del servicio. En las próximas semanas, la oficina se trasladará a su ubicación definitiva, en el número 48 de la calle San Pablo.

La oficina estará atendida por personal de la empresa PreZero y permitirá solicitar los servicios de recogida y gestión de enseres y poda, notificar incidencias relacionadas con los contenedores y presentar reclamaciones y sugerencias. El horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Noticias relacionadas

Este nuevo espacio tiene como objetivo ofrecer una atención más directa, cercana y eficiente a los usuarios y facilitar un canal de comunicación presencial para resolver dudas y gestionar incidencias relacionadas con la limpieza y los servicios urbanos.