San Vicente abre una nueva oficina de atención para los servicios de limpieza y recogida de residuos
El horario será de lunes a viernes de 9 a 13 horas
Los vecinos de San Vicente del Raspeig disponen desde este jueves de una nueva oficina de atención destinada a recibir consultas y peticiones de la ciudadanía y a realizar trámites relacionados con los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos del municipio.
El Ayuntamiento ha habilitado provisionalmente estas dependencias en los bajos de la Casa de Asociaciones, en la calle Pi y Margall, para agilizar la puesta en funcionamiento del servicio. En las próximas semanas, la oficina se trasladará a su ubicación definitiva, en el número 48 de la calle San Pablo.
La oficina estará atendida por personal de la empresa PreZero y permitirá solicitar los servicios de recogida y gestión de enseres y poda, notificar incidencias relacionadas con los contenedores y presentar reclamaciones y sugerencias. El horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 13 horas.
Este nuevo espacio tiene como objetivo ofrecer una atención más directa, cercana y eficiente a los usuarios y facilitar un canal de comunicación presencial para resolver dudas y gestionar incidencias relacionadas con la limpieza y los servicios urbanos.
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