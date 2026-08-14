El Campello bonificará la tasa de residuos a quienes reciclen en los ecoparques móviles y contenedores marrones
El Ayuntamiento aplicará los descuentos en los recibos del próximo año y repartirá entre los usuarios el importe que el Consorci Mare abona al municipio por los residuos depositados
El Ayuntamiento de El Campello bonificará la tasa de residuos a los vecinos que utilicen los ecoparques móviles y los contenedores destinados a la recogida de residuos orgánicos. Los descuentos se aplicarán en los recibos de la tasa correspondientes al próximo año y serán proporcionales a la frecuencia de uso de estos servicios y a la cantidad de residuos depositada.
El Consorci Mare, entidad encargada de gestionar la planta de tratamiento, instala cada semana los ecoparques móviles en distintos puntos del municipio. Los particulares pueden utilizarlos para depositar residuos que no deben arrojarse a los contenedores convencionales, como aerosoles, filtros, calzado, neumáticos, libros, textiles, pequeños y medianos electrodomésticos, cintas de vídeo, CD, baterías, radiografías, bombillas y tubos fluorescentes, mecheros, metales o madera, entre otros.
Horarios
Los ecoparques móviles se instalan los miércoles en la avenida de la Estación, junto a la Jefatura de la Policía Local, y los viernes en la calle Higuera de Muchavista. Para utilizar este servicio, el ciudadano debe identificarse con su DNI. De esta forma, queda registrado tanto el usuario como la entrega realizada. Al finalizar cada ejercicio, el Consorci Mare facilitará al Ayuntamiento el listado de personas que han utilizado los ecoparques, junto con la relación del volumen de materiales recogidos.
Además, el Consorci Mare realizará una transferencia al Ayuntamiento por el importe económico correspondiente al municipio por el reciclaje de estos residuos. Según ha anunciado el alcalde, Juanjo Berenguer, esa cantidad se repartirá "íntegra" entre quienes hayan utilizado los ecoparques móviles y los contenedores marrones.
Estos últimos están destinados a la recogida de residuos orgánicos y requieren una tarjeta especial y nominativa para poder abrirlos. De este modo, la bonificación que recibirá cada usuario en el recibo de la tasa dependerá de las veces que haya utilizado estos servicios y de las cantidades de residuos aportadas.
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