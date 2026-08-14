La noche más romántica del año se celebra hoy en Sant Joan: miles de velas, conciertos en la calle y un ambiente mágico

Hay noches de verano que no necesitan grandes planes ni entradas caras para convertirse en una experiencia especial. Basta con salir a la calle, caminar despacio y encontrarse un municipio entero transformado por la luz de miles de velas. Eso es lo que ocurre este viernes 14 de agosto en Sant Joan d’Alacant, donde la Noche en Vela vuelve a llenar el centro de música, ambiente, cultura y una iluminación muy distinta a la habitual.

20.000 velas

La cita llega en pleno agosto, cuando apetece estirar la tarde, cenar fuera, pasear sin prisas y buscar planes diferentes cerca de Alicante. En Sant Joan, la propuesta tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los planes gratuitos más atractivos del fin de semana: más de 20.000 velas repartidas por las calles, conciertos en distintos puntos del casco urbano, pasacalles, mercado de artesanía y una atmósfera pensada para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

"La noche en vela" ilumina Sant Joan / Pilar Cortés

Conciertos

La Noche en Vela de Sant Joan d’Alacant se celebra este viernes 14 de agosto y convierte el centro del municipio en un gran recorrido cultural al aire libre. Durante unas horas, las calles cambian su aspecto cotidiano y se iluminan con miles de cirios, creando un ambiente íntimo, cálido y muy fotogénico. La idea es sencilla, pero funciona: apagar la luz de siempre para dejar paso a una escena más lenta, más cercana y más mágica, con música sonando en plazas, calles llenas de gente y terrazas animadas.

Gratuito

El plan es gratuito y se desarrollará durante la tarde-noche, con actividades desde las 20.00 horas y mercado de artesanía hasta las 02.00 horas en la avenida Jaume I. Quienes se acerquen podrán recorrer el centro a pie e ir saltando de actuación en actuación. La programación arranca a las 20.00 horas con el concierto de Albaladre en la plaza l’Ordana, una primera parada para empezar la noche antes de que el ambiente vaya creciendo con la caída del sol y el encendido de las velas.

A las 21.00 horas habrá doble propuesta musical. Por un lado, el concierto de piano de David Gómez en el Colegio Cristo de la Paz; por otro, la actuación de Paloma en la plaza José Carreras. Una hora después, a las 22.00, David Gómez volverá a tocar, esta vez en la plaza José Sala Pérez, mientras que Marvin Labara ofrecerá un concierto acústico en la plaza de España. El formato encaja con el espíritu de la noche: música cercana, escenarios repartidos por el centro y un público que puede moverse de un punto a otro sin perder el hilo del recorrido.

"La noche en vela" ilumina Sant Joan / Pilar Cortés

La programación continuará a las 22.30 horas con el concierto acústico de Sanguacustic en la calle l’Ordana. A las 23.00 horas, David Gómez ofrecerá otro concierto de piano en la plaza de la Cruz, reforzando una de las propuestas más reconocibles de esta edición. Ya avanzada la noche, a las 23.15 horas, Álvaro Yuste & Caribbean Sound Alicante actuarán en la plaza José Sala Pérez, aportando un tono más festivo a una velada que combina momentos tranquilos, conciertos íntimos y sonidos pensados para levantar el ambiente.

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Mercado de artesanía

El tramo final de la noche también llega cargado de música. A las 23.30 horas, la Colla Sargantana estará en la plaza Maisonnave, y a las 23.55 horas será el turno del concierto de jazz de Vera Lu Music & The Swingphonics en la plaza Josep Carreras. A todo ello se suma el mercado de artesanía, que permanecerá abierto de 20.00 a 02.00 horas en la avenida Jaume I, una parada perfecta para quienes quieran completar el paseo con compras, diseño local y pequeñas piezas artesanales en mitad del ambiente nocturno.