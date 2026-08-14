Infraestructuras educativas
San Vicente estudia colegio por colegio si sus instalaciones eléctricas pueden asumir nuevos aires acondicionados
El informe municipal detecta necesidades diferentes en los centros, desde aumentos de potencia hasta actuaciones previas
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha realizado un estudio de las instalaciones eléctricas de los doce colegios públicos de titularidad autonómica del municipio para determinar si pueden incorporar los equipos portátiles de aire acondicionado financiados por la Generalitat. Los centros disponen ya de una financiación extraordinaria de la Conselleria de Educación de entre 5.000 y 13.000 euros para este fin.
El informe, elaborado por un ingeniero industrial y coordinado por la Concejalía de Educación y el área municipal de Arquitectura, analiza la situación de las instalaciones eléctricas de cada centro, su capacidad para asumir la nueva carga y las actuaciones necesarias antes de instalar los equipos.
La concejal de Educación, Melania Llopis, ha explicado que las conclusiones de estos estudios fueron trasladadas a los centros educativos en una reunión de trabajo, en la que participaron los directores y directoras de los colegios, concejales, técnicos e ingenieros municipales y representantes de la Conselleria de Educación.
Medidas
El análisis realizado determina que las necesidades no son iguales en los doce colegios. En algunos será necesario tramitar un aumento de potencia y revisar la instalación de enlace antes de incorporar nuevos equipos. En otros, la capacidad disponible no permite actualmente instalar de forma simultánea varios aparatos. También hay centros cuyo suministro requiere actuaciones específicas o nuevas lecturas técnicas antes de tomar una decisión.
Los estudios se han realizado, según ha señalado Llopis, de acuerdo con la Instrucción Autonómica 1/2026, que establece que antes de instalar equipos portátiles de aire acondicionado debe comprobarse que la instalación eléctrica de cada centro es compatible con la nueva carga y que la potencia contratada es viable.
Inventario
Además del análisis de las instalaciones eléctricas, el Ayuntamiento ha elaborado un inventario de los sistemas de climatización, elementos de sombra y zonas de césped artificial existentes en los doce colegios. El documento recoge de forma individualizada el número de equipos de aire acondicionado por dependencias, así como las pérgolas, porches, zonas de sombra y otras características de cada centro.
La responsable municipal de Educación ha destacado que ambos estudios son "novedosos" y que "nunca antes se habían realizado". Según Llopis, el trabajo permite determinar "caso por caso" las soluciones que pueden adoptarse a corto y medio plazo en función de las características de cada edificio.
"No existe una solución única para todos los colegios, sino doce realidades técnicas diferentes que exigen un estudio individualizado", ha señalado la edil, quien ha asegurado que el Ayuntamiento continuará trabajando de forma coordinada con la comunidad educativa y los distintos departamentos municipales para que las actuaciones sean "técnicamente viables, seguras" y respondan a las necesidades de los centros.
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