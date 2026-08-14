Xixona aprueba una modificación de crédito de 1,3 millones para un aluvión de proyectos

El Ayuntamiento de Xixona ha aprobado una modificación de crédito por importe de 1,3 millones de euros para financiar un conjunto de actuaciones y reforzar distintas partidas municipales. La propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos de la corporación: el equipo de gobierno, formado por PSOE y Més Xixona, y los grupos de la oposición PP, Compromís y Jijona Nos Une.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la instalación de nuevas cámaras de control de tráfico, la reparación del alcantarillado de la avenida de la Constitución, la adecuación de solares y la renovación de parques y del alumbrado. La modificación también permitirá adquirir nuevos vehículos para la brigada de obras y acometer la adecuación del camino de la Comedianta. El expediente contempla asimismo un refuerzo de las partidas destinadas al servicio de limpieza y al mantenimiento de los colegios y las instalaciones deportivas.

La modificación de crédito incluye también partidas destinadas a ejecutar las propuestas seleccionadas en los presupuestos participativos. De las 25 propuestas finalistas, la que obtuvo más votos fue el proyecto de construcción de una pista multideportiva en El Cuarnero, con 165 apoyos y un presupuesto estimado de 15.000 euros.

La segunda propuesta más votada, con 149 votos, fue la reparación de la pista central del polideportivo, con un coste previsto de 28.000 euros. En tercer lugar, el estudio técnico para un parque de aventuras recibió 148 votos y cuenta con un presupuesto de 5.000 euros.

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Además, el Ayuntamiento ha previsto incrementar la partida destinada al bono consumo para anticiparse a la concesión de la correspondiente ayuda de la Diputación. La modificación de crédito permitirá así incorporar estas actuaciones al presupuesto municipal, junto con el resto de inversiones y refuerzos de partidas previstos por el Consistorio.