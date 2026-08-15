La Noche en Vela reúne a cerca de 20.000 personas entre las calles de Sant Joan iluminadas con velas

Sant Joan d’Alacant volvió a apagar las luces para encender sus calles con miles de pequeñas llamas. Cerca de 20.000 personas participaron en la cuarta edición de La Noche en Vela, una cita que transformó el centro urbano en un recorrido iluminado únicamente por 20.000 velas y acompañado de música, gastronomía y actividades culturales.

La convocatoria atrajo tanto a vecinos como a visitantes llegados desde municipios cercanos y otros puntos de la provincia. Este año, el recorrido contó con más espacio peatonal y una mayor oferta hostelera, en una de las noches con mayor afluencia de público del calendario festivo del municipio.

Más de 60 establecimientos y calles tomadas por las terrazas

La hostelería fue una de las grandes protagonistas. Más de 60 establecimientos, entre restaurantes, heladerías y pubs, atendieron a los miles de visitantes, con numerosos locales que tenían sus mesas reservadas desde días antes.

Para ganar capacidad, los negocios de restauración pudieron ocupar aceras y parte de la calzada, aprovechando la peatonalización del circuito. Las avenidas de La Rambla y Jaume I estuvieron entre los principales espacios liberados del tráfico durante la celebración.

Diez conciertos repartidos por siete escenarios

La música puso banda sonora a la noche con diez conciertos en directo distribuidos en siete ubicaciones, además de un espectáculo de música y luces en la iglesia y un mercadillo de artesanía.

La programación comenzó a las ocho de la tarde con Albaladre en la plaza L’Ordana y continuó con propuestas como el piano de David Gómez, la actuación de Paloma, los boleros de Marvin Labara o el acústico de Sanguacustic. También pasaron por los distintos escenarios Álvaro Yuste & Caribbean Sound Alicante, la Colla Sargantana y Vera Lu Music & The Swingphonics, que cerraron la oferta musical con jazz alrededor de la medianoche.

A la oferta se sumó el mercado de artesanía de La Paca Vintage, instalado en la avenida Jaume I y abierto durante buena parte de la velada.

Aparcamientos especiales para absorber la llegada de visitantes

La elevada afluencia obligó también a habilitar aparcamientos extraordinarios en distintos accesos a Sant Joan. Se dispusieron zonas en las inmediaciones de Santa Faz, junto al cementerio, en la urbanización l’Alqueria, en el entorno de Palmeretes y junto a la avenida Miguel Hernández.

También estuvieron disponibles espacios próximos a la Casa de Cultura, La Moleta y Pintor Baeza, además del aparcamiento público subterráneo de L’Ordana.

Un recorrido de velas por el corazón de Sant Joan

El circuito peatonal e iluminado recorrió buena parte del centro, pasando por la calle San José, plaza de la Cruz, calle Mayor, Comandante Seva, plaza de España, plaça Maisonnave, calle San Antonio, calle del Mar y plaça Josep Carreras, entre otros puntos.

También formaron parte del recorrido Pintor Baeza, Mercat, L’Ordana, avenida La Rambla, plaza José Sala Pérez y Jaume I. Miles de fotografías de las calles cubiertas por la luz de las velas comenzaron a circular por las redes sociales durante la misma noche.

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La cita, impulsada hace cuatro años por el Ayuntamiento, alcanza así su cuarta edición consolidada como uno de los eventos con mayor capacidad de convocatoria del municipio.