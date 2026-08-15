Sanidad amplía el centro de salud San Vicente del Raspeig 1 con Fisioterapia y nuevos espacios para embarazadas

El Centro de Salud San Vicente del Raspeig 1 crecerá en espacio y servicios. La Conselleria de Sanidad está ejecutando unas obras de ampliación con una inversión de más de 811.000 euros para incorporar Fisioterapia y mejorar la atención que se presta a las mujeres embarazadas.

La actuación permitirá sumar más de 280 metros cuadrados de superficie útil, de forma que el centro pasará de los actuales 2.023 metros cuadrados a cerca de 2.304. La ampliación busca adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades asistenciales derivadas del crecimiento de población en el municipio.

Una nueva unidad de Fisioterapia

Una de las principales novedades será la incorporación de una unidad de apoyo de Fisioterapia en el Centro de Salud San Vicente 1, que complementará el servicio que ya se presta en el Centro de Salud San Vicente 2.

La nueva área se ubicará en la planta baja y contará con un gimnasio de fisioterapia, una consulta específica y vestuarios. Con ello, Sanidad pretende acercar los tratamientos de rehabilitación y recuperación funcional a los pacientes de esta zona básica y reforzar la capacidad de respuesta de Atención Primaria.

La directora médica de Atención Primaria, Belén Colás, ha señalado que este nuevo servicio permitirá ofrecer una atención “más cercana, accesible y resolutiva” en un entorno que ha experimentado un importante crecimiento demográfico.

Una de las nuevas instancias del Centro de Salud San Vicente del Raspeig 1, en reformas. / INFORMACIÓN

Cerca de 150 metros cuadrados para la atención al embarazo

Las obras incluyen también una ampliación de cerca de 150 metros cuadrados en la primera planta, destinada principalmente a mejorar los espacios dedicados al seguimiento de las mujeres embarazadas.

Entre las nuevas dependencias habrá un gimnasio para la matrona, pensado para los talleres de preparación al parto y otras actividades dirigidas a las gestantes. También se habilitará una nueva consulta con zona de exploración, además de vestuario, aseos accesibles y espacios de almacenamiento.

La mejora permitirá disponer de espacios específicos para las actividades grupales y organizar de forma más adecuada los circuitos de atención para el control y seguimiento del embarazo.

Más espacio ante el crecimiento de población

Desde el Departamento de Salud Alicante-Hospital General enmarcan la actuación en un plan plurianual de mejora de las infraestructuras sanitarias. Su gerente, Francisco Soriano, ha destacado que la ampliación pretende avanzar en la modernización de los espacios asistenciales y facilitar la incorporación de nuevos servicios.

Noticias relacionadas

Con las obras, el Centro de Salud San Vicente del Raspeig 1 reforzará así dos áreas concretas de su cartera asistencial: la rehabilitación y la atención a las mujeres embarazadas, al tiempo que gana capacidad para responder al aumento de población del municipio.