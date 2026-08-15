La Torre de les Maçanes se refresca a cubazo limpio en su tradicional banyà

La Torre de les Maçanes se ha dado este sábado un buen chapuzón. El calor ha apretado y las calles de la localidad se han convertido durante una hora en el escenario de una de las citas más esperadas de sus fiestas: la tradicional banyà. Cubos, pistolas de agua y, sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien han servido para combatir las altas temperaturas a golpe de agua.

El evento ha comenzado alrededor de las 13 horas y, durante aproximadamente una hora, el agua ha sido la gran protagonista. Unos 40.000 litros se han destinado a refrescar a vecinos y visitantes, una cantidad que, según explica el alcalde de La Torre de les Maçanes, José Miguel Bernabeu, es la que se emplea habitualmente en esta celebración.

"El día está acompañando, hace mucho calor y viene mucha gente todos los años de toda la provincia", ha señalado el alcalde, quien ha destacado que el objetivo de la jornada es, sobre todo, disfrutar. Para ello, se han dispuesto cuatro cubas repartidas por la avenida de España, además de la fuente tradicional, con sus chorros, y las bocas de riego.

Rafa Arjones

Y el agua no se ha quedado en las calles. Cubos que vuelan, pistolas que apuntan a cualquier desprevenido y vecinos que aprovechan las ventanas para sumarse a la batalla han vuelto a dibujar una estampa tan refrescante como festiva. "Aunque parezca mucha cantidad, no es tanta y se reparte en cubos, pistolas y la gente lo tira por las ventanas", explica Bernabeu.

Pero si hay algo que compite con el agua en protagonismo son los disfraces. La imaginación también se ha abierto paso entre los chorros y este año incluso se han dejado ver los tres Reyes Magos, que han cambiado por unas horas las cabalgatas por una buena dosis de agua.

La banyà se convierte así no solo en una de las grandes citas de las fiestas de La Torre de les Maçanes, sino también en una oportunidad para acercarse a la localidad y disfrutar de su ambiente festivo. "Es una fiesta muy divertida y la gente lo pasa muy bien", resume el alcalde.

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Con el termómetro apretando y las calles convertidas en improvisadas trincheras de agua, la localidad ha vuelto a cumplir con una tradición en la que nadie parece querer salir seco.