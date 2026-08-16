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Las Hogueras de San Vicente ponen el broche a su visita a Portugal con una Cremà simbólica

La delegación sanvicentina participa en el desfile por las calles engalanadas de la localidad portuguesa y despide su estancia con una mascletà de Pirotecnia Turís y la quema parcial de "A Alma de Campo Maior"

La delegación de las Hogueras de San Vicente junto al monumento plantado en Campo Maior.

La delegación de las Hogueras de San Vicente junto al monumento plantado en Campo Maior. / Fran Navarrete Levia

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Las Hogueras de San Vicente del Raspeig han puesto el broche a su estancia en Campo Maior, Portugal, con un desfile por las calles engalanadas de la localidad portuguesa, una mascletà y una Cremà simbólica del monumento fogueril instalado con motivo del hermanamiento entre ambas fiestas.

La jornada del sábado reunió en la comitiva a las Belleas del Foc y sus damas de honor, así como a representantes de las comisiones fogueriles del municipio desplazados hasta Portugal. El desfile discurrió por las calles decoradas con las características estructuras de papel de las Fiestas do Povo y estuvo acompañado por música tradicional de Campo Maior, con castañuelas y panderetas.

Las Hogueras de San Vicente en Campo Maior, este fin de semana

Las Hogueras de San Vicente en Campo Maior, este fin de semana / fran navarrete

Tras el recorrido se disparó una mascletà a cargo de Pirotecnia Turís, antes de dar paso a la cremà simbólica de algunos elementos de "A Alma de Campo Maior". El monumento, obra del constructor Alejandro López y la diseñadora portuguesa Elisabete Fiel, fusiona elementos de las tradiciones de San Vicente y Campo Maior.

Hermanamiento

La foguera no pudo arder por completo debido a su ubicación, rodeada por calles decoradas con papel, lo que hacía que la quema entrañara un elevado riesgo. En el acto estuvieron presentes el alcalde de Campo Maior, Luis Rosinha, y el presidente de la comisión de fiestas, Joao Manuel Nabeiro.

Con este acto, la representación sanvicentina culmina varios días de participación en las Fiestas do Povo, dentro del hermanamiento entre la Federación de Hogueras de San Vicente y la asociación organizadora de esta celebración portuguesa, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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El vínculo entre ambas fiestas tendrá un nuevo capítulo el próximo año, cuando vecinos de Campo Maior se desplacen hasta San Vicente del Raspeig para engalanar una calle del municipio con su característica decoración durante el mes de julio de 2027, coincidiendo con las celebraciones del 80 aniversario de las Hogueras.

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