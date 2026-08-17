Una jueza amenaza con una demanda contra El Campello si en 72 horas no dota la playa de medios para personas con discapacidad

Dos personas sacan a peso del agua a una mujer con discapacidad. "Enrique, ¿necesitas ayuda?", grita alguien. El video está grabado en el área accesible para personas con discapacidad de la playa de Muchavista, en el municipio de El Campello, por Natalia Velilla, la madre de la mujer a la que trasladan.

Velilla, conocida jueza especializada en Discapacidad y Familia, presentó este domingo una instancia al Ayuntamiento, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, y ha asegurado que si no se solucionan las deficiencias en 72 horas va a plantearse demandar ante los tribunales al Consistorio. La jueza ha asegurado que pasado el plazo mandará a un notario a documentarlo y también llevará el caso a la Fundación Europea de Educación Ambiental, organización que entrega el distintivo de Bandera Azul —que tiene Muchavista—.

La jueza asegura que pasado el plazo mandará a un notario a documentarlo y llevará el caso a la Fundación Europea de Educación Ambiental, organización que entrega el distintivo de Bandera Azul —que tiene Muchavista—.

Velilla denunció los hechos con esta grabación el pasado sábado en un mensaje en la red social X que acumula 647.000 visualizaciones y 3.000 retuits. "Cuatro días consecutivos sin sillas anfibias suficientes", señalaba en el mensaje y aseguraba que solo había una sola de estas "inestable y rota para todos". Velilla afeaba este domingo en la red social al alcalde, Juanjo Berenguer, del PP, no haber "dicho ni mu".

Sillas anfibias

Las sillas anfibias son largas, con respaldo y ruedas hinchables, y se utilizan para llevar al agua a personas con movilidad reducida. La hija de Velilla padece parálisis cerebral y un grado de discapacidad del 91%.

El texto de la instancia presentada este domingo señala varias "irregularidades" como que "desde hace dos años, no hay sillas anfibias suficientes para el baño. El año pasado, de las dos que había, una estuvo con la rueda pinchada prácticamente un mes. Este año, de las dos que hay, una se encuentra inoperativa, al presentar filtraciones de agua que comprometen su flotabilidad, y la otra, aun siendo utilizable, está descompensada porque tiene fuga de aire de una de las ruedas, haciendo inestable el movimiento".

Una silla anfibia (azul y amarilla) en la playa accesible de Muchavista, este lunes. / Pilar Cortés

"Desde hace tres años, ha dejado de haber camillas de cambio, por lo que es imposible cambiar el bañador mojado a quienes no pueden ponerse de pie", explica en el documento. "Nunca ha habido vestuarios inclusivos donde poder cambiar a las personas en silla de ruedas con una mínima dignidad: camilla y espacio para tumbarse", ha denunciado.

El Ayuntamiento de El Campello ha asegurado que el material de la zona de baño accesible pasa todas las revisiones y está en perfecto estado. Este diario ha podido echar un vistazo este lunes por la mañana en dicha zona y usuarios han señalado deficiencias en gran parte de los materiales imprescindibles como las dos sillas anfibias y los andadores, de estos últimos han señalado que "no funciona ninguno".

Área para personas con discapacidad psíquica

El Consistorio ha asegurado que existe un área para personas con discapaciad psíquica en Carrer la Mar. "No solo se les baña en el mar, sino que hay cambiadores, duchas, se les da de comer, dinamizan su estancia...Los cuidados son muchísimos. Más que en otras áreas", ha asegurado. Sobre las camillas, el Ayuntamiento asegura que en la playa accesible de Muchavista, que no tiene por qué haberlas. En la zona de personas con discapacidad psíquica "sí hay camillas, porque necesitan ese servicio".

El Ayuntamiento ha explicado que han presupuestado un área para personas con discapacidad psíquica en la playa de Muchavista, pero que este año no les ha dado tiempo a hacerla.

El Ayuntamiento ha señalado que el año que viene habilitará en Muchavista un área para personas con discapacidad psíquica como la de Carrer la Mar que "está presupuestada pero este año no nos ha dado tiempo a hacerla".

Velilla ha respondido que no quiere dejar a su hija "en una guardería" ni en un lugar para que haga juegos. "Carrer la Mar está a cinco kilómetros de la playa accesible de Muchavista", ha señalado. La mujer explica que no pide "una playa accesible para personas con discapacidad psíquica", sino "una playa accesible para personas con movilidad reducida".

La accesibilidad de la playa es accesibilidad universal, no tiene nada que ver con la discapacidad psíquica Natalia Velilla — Madre afectada y jueza especialista en discapacidad

"Ya estoy yo para atender a mi hija. Eso es una excusa burda. La ley de la Comunidad Valenciana sobre playas accesibles no distingue entre playas accesibles para personas con discapacidad psíquica y playas accesibles generales. La accesibilidad de la playa es accesibilidad universal, entendida por barreras arquitectónicas. La accesibilidad no tiene nada que ver con la discapacidad psíquica, sino con el movimiento, la utilización de los servicios...", ha explicado.

"Dicen que la playa de Muchavista es una accesible y no lo es. Tiene que haber zona de rampa, vestuarios inclusivos, camillas, sillas anfibias", ha explicado.