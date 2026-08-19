Mutxamel paraliza unos trabajos de abonado que han provocado fuertes olores en varias zonas

El Ayuntamiento de Mutxamel ha acordado con la empresa responsable de los trabajos de abonado que han provocado los fuertes olores registrados en los últimos días la paralización temporal de estas labores y la sustitución del proveedor del abono por otro producto que genere menos molestias por su olor.

El alcalde, Rafael García Berenguer (PP), ha mantenido este miércoles a primera hora una reunión con la empresa para abordar la situación generada por estos trabajos agrícolas y las molestias que han trasladado los vecinos de distintas zonas del término municipal.

Durante el encuentro, la empresa se ha comprometido a detener temporalmente los trabajos de abonado y a sustituir el proveedor del producto empleado por otro que produzca menos molestias debido a su olor. El Ayuntamiento señala que el nuevo abono deberá ser, al mismo tiempo, adecuado y compatible con las necesidades de producción agrícola y con el medio ambiente.

Las molestias por los olores se han registrado en los últimos días en diferentes puntos de Mutxamel y habían generado numerosas quejas vecinales, especialmente en Borratxina, Partida del Salt, Marseta y Bolaor. Los residentes habían trasladado su preocupación por la intensidad de los olores coincidiendo con determinadas labores agrícolas.

Cumplir la normativa

La situación había llevado al PSOE a presentar una solicitud por registro dirigida al Ayuntamiento. En ella, los socialistan reclamaban que se revisara la situación, se recabara información sobre las actividades que estaban generando las molestias y se comprobara, dentro de las competencias municipales, que contaban con las autorizaciones correspondientes.

Los socialistas también habían planteado que, si fuera necesario, se solicitara la colaboración de los servicios técnicos municipales, el Seprona y los servicios de inspección de la Conselleria competente en materia de Agricultura para comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. Asimismo, reclamaban una posible inspección sobre el terreno durante los momentos de mayor intensidad de las molestias.

Cambio de abono

Ahora, tras la reunión mantenida por el alcalde con la empresa, el Ayuntamiento ha anunciado las primeras medidas para reducir el impacto de estos trabajos sobre los vecinos. La paralización temporal permitirá abordar el cambio del producto utilizado en las labores de abonado, con el objetivo de que las futuras aplicaciones generen menos molestias por su olor.

Además, el consistorio ha iniciado la tramitación necesaria para adecuar la ordenanza de convivencia. Según explica el Ayuntamiento, el objetivo es establecer una mejor coordinación de este tipo de trabajos y minimizar, en la medida de lo posible, sus efectos sobre la convivencia y el bienestar de la ciudadanía.

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El consistorio defiende que estas actuaciones deben permitir mantener la actividad agrícola y, al mismo tiempo, reducir las molestias que puedan ocasionar a las personas que viven en las zonas próximas. Desde el Ayuntamiento aseguran que se continuará trabajando para proteger la agricultura y garantizar una convivencia adecuada, buscando un equilibrio entre el mantenimiento de una actividad vinculada a la identidad de Mutxamel y el bienestar de los vecinos y vecinas.