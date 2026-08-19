La plataforma de personas con discapacidad CERMI insta a El Campello a presentar informes técnicos sobre el estado de la playa accesible de Muchavista

CERMI CV, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, ha instado este martes al Ayuntamiento de El Campello a realizar la "comprobación técnica y documental inmediata" de la eficiencia de la playa accesible de Muchavista.

La organización estatal, que agrupa a las asociaciones más relevantes de España como la ONCE o Down España, ha presentado una queja en el Consistorio por el incidente ocurrido el fin de semana pasado cuando una madre denunció por redes sociales cómo sacaban a su hija de 21 años en brazos del agua por la carencia de sillas anfibias. La madre es una conocida jueza especialista en discapacidad y familia, y la hija padece una discapacidad del 91% por parálisis cerebral.

Luis Vañó, presidente de CERMI CV, señala en la instancia que "una persona usuaria con discapacidad" necesitó "ayuda para salir del agua en un contexto de posibles deficiencias en la disponibilidad o seguridad de los productos de apoyo". En la queja explica que CERMI CV no dispone "de acta municipal ni de informe técnico que permitan determinar la causa, el alcance o la duración de lo ocurrido; por ello, no presenta esos extremos como hechos acreditados".

El Ayuntamiento asegura en un escrito que verificó el lunes que las dos sillas anfibias están en "perfecto estado", mientras que varios usuarios contradicen esta versión

Versiones opuestas

El Ayuntamiento ha respondido este lunes a la queja resgistrada por Natalia Velilla, la madre de la mujer con discapacidad. En el escrito al que ha accedido INFORMACIÓN, el Consistorio asegura haber verificado el lunes 17 de agosto "que las dos sillas anfibias están en perfecto estado". En el mismo documento ha adjuntado fotos de estas sillas, los andadores o la camilla en el interior de un vestuario.

La abertura por la que se cuela el agua en una de las sillas anfibias. / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento, cuyo alcalde es Juanjo Berenguer, del PP, señala que la playa accesible dispone "desde hace dos años de una camilla en uno de los aseos accesibles para cambios de ropa, y de uso exclusivo para personas con movilidad reducida".

Este diario ha acudido este martes por segunda vez al área accesible y ha comprobado de la mano de diversos usuarios que los andadores no funcionan, pues las ruedas se atascan y las empuñaduras se salen con que tires un poco. Una ducha ha sido arreglada por un usuario con una pequeña alcachofa de plástico y cinta adhesiva.

La camilla del vestuario no es regulable en altura y ocupa mucho espacio que se suma al váter, al lavabo y a los asideros del váter adaptado que no pueden quedarse levantados de forma fija. Eso imposibilita cambiar de ropa de con normalidad a una persona con la puerta cerrada. La estrechez de la puerta y la falta de espacio obstaculizan las maniobras con grúa y silla de los cuidadores. Una de las sillas anfibias tiene una rueda que pierde aire y la otra se llena de agua por dentro en uno de sus lados al meterla en el mar.

CERMI es la "plataforma de encuentro y acción política de las personas con discapacidad", según explican en su página web. La organización está formada por 8.000 asociaciones y entidades.