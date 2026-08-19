Una policía local de El Campello salva la vida a un motorista tras un grave accidente

Un motorista que sufrió un grave accidente en El Campello permanece ingresado en la UCI del Hospital de Sant Joan después de que una agente de la Policía Local le practicara maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y contribuyera a salvarle la vida, según ha informado el Ayuntamiento.

El suceso se produjo a las 19:36 horas de este pasado lunes, cuando el propio motorista, que circulaba solo, llamó al 112 para alertar de que había sufrido una caída tras perder el control del vehículo. El hombre pidió auxilio y explicó que tenía dificultades para respirar.

Poco después, una patrulla del grupo de Atestados de la Policía Local se desplazó hasta el lugar. Los agentes comprobaron la gravedad de la situación y una de las policías, identificada como "Alfa 61" y con titulación de técnica sanitaria, intervino de inmediato.

Grave

La agente le retiró el casco protector y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del soporte vital básico y del SAMU. Una vez en el lugar, los servicios médicos se hicieron cargo del herido y, antes de trasladarlo al Hospital de Sant Joan, trasladaron a los agentes que la intervención de la policía había sido determinante para salvar la vida del motorista,

El motorista continúa ingresado en la UCI y su estado es grave, aseguran las mismas fuentes. Por el momento, se investigan las causas del accidente, que todavía se desconocen.

Reconocimiento

La actuación de la agente también ha sido reconocida por sus compañeros y mandos, así como por el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, quien ha destacado que "salvar una vida bien vale toda una carrera profesional".

Noticias relacionadas

El episodio pone de relieve una de las facetas de la Policía Local que va más allá de sus funciones relacionadas con el tráfico y la aplicación de sanciones. "Nuestra labor va mucho más allá que la simplemente punitiva", señalan los compañeros de "Alfa 61". Los agentes recuerdan que su trabajo diario incluye la asistencia a personas heridas, labores sociales y actuaciones en situaciones en las que también ejercen de apoyo psicológico.