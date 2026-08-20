El Campello señala que la playa accesible de Muchavista funciona "correctamente", según le trasladan sus técnicos "verbalmente"

El Ayuntamiento de El Campello ha señalado este miércoles que los técnicos del área de Playas han comprobado este mismo día que la playa accesible de Muchavista funciona “correctamente”. El Consistorio ha explicado en un comunicado que el resumen de la visita es: "funcionamiento correcto, material adecuado, instalaciones acordes al servicio y usuarios atendidos". El Consistorio ha señalado que los informes no están aún elaborados y que la nota de prensa enviada a los medios se basa en apreciaciones verbales de los técnicos. La respuesta tiene lugar un día después de la queja presentada por la plataforma de personas con discapacidad CERMI CV, que instaba al Ayuntamiento a realizar una "comprobación técnica y documental inmediata".

La organización estatal, que agrupa a las asociaciones más relevantes de España como la ONCE o Down España, presentó una queja en el Consistorio por el incidente ocurrido el fin de semana pasado cuando una madre denunció por redes sociales cómo sacaban a su hija de 21 años en brazos del agua por la carencia de sillas anfibias. La madre, Natalia Velilla, es una conocida jueza especialista en discapacidad y familia, y la hija padece una discapacidad del 91% por parálisis cerebral.

El Ayuntamiento se reafirma

El Consistorio, dirigido por Juanjo Berenguer, del PP, ha señalado que la comprobación de este miércoles ha sido "idéntica a las realizadas durante toda la temporada desde su apertura, con idéntico resultado". Esta es la postura que ha mantenido desde que INFORMACIÓN publicó el caso el lunes pasado. El concejal de Servicios y Mantenimiento —que gestiona las playas— es Rafael Galvañ, del PP.

"La dotación del área de baño accesible de Muchavista (servicio contratado a la firma especializada Provita Cooperativa Madrileña), consta de dos sillas anfibias, una camilla, dos andadores, juego de muletas de diferentes alturas, chalecos, elementos de flotación, grúa de transferencia, sillas de descanso dispuestas bajo toldo, área de sombra con dispensadores de agua pulverizada, duchas adaptadas, aseos adaptados y cambiadores", señala el Consistorio en el comunicado.

INFORMACIÓN acudió el pasado lunes y martes al área accesible y comprobó de la mano de diversos usuarios que los andadores no funcionaban, pues las ruedas se atascaban y las empuñaduras se salían con tirar un poco, o que una ducha había sido arreglada por un usuario con una pequeña alcachofa de plástico y cinta adhesiva.

La camilla del vestuario no era regulable en altura y ocupaba mucho espacio que se sumaba al váter, al lavabo y a los asideros del váter adaptado que no podían quedarse levantados de forma fija. Eso imposibilitaba cambiar de ropa con normalidad a una persona con la puerta cerrada. La estrechez de la puerta y la falta de espacio obstaculizaban las maniobras con grúa y silla de los cuidadores. Una de las sillas anfibias tenía una rueda que perdía aire y la otra se llenaba de agua por dentro en uno de sus lados al meterla en el mar.

Natalia Velilla, la madre de la mujer con discapacidad, que publicó el video en redes, ha vuelto a la playa este miércoles y ha asegurado que "todo está igual" excepto la grúa, que sí funciona. Velilla dio un ultimátum el pasado lunes de 72 horas a El Campello si no solucionaba la situación. La jueza aseguró que pasado el plazo se plantearía demandar al Consistorio.