El espectacular tesoro natural escondido en el interior de Alicante: una cueva con medusas de piedra y una bóveda de 70 metros que te dejará sin palabras

Alicante tiene una forma curiosa de sorprender al visitante. Muchos llegan pensando solo en playas, calas, chiringuitos y paseos junto al Mediterráneo, pero basta alejarse unos kilómetros de la costa para descubrir otro paisaje completamente distinto. Montañas, pueblos pequeños, carreteras que suben entre pinos y rincones donde la provincia cambia el azul del mar por la piedra, el silencio y la sombra.

En pleno verano, además, esos planes de interior tienen un atractivo añadido. Cuando el calor aprieta en la calle y el asfalto parece derretirse, entrar en una cueva puede convertirse en una escapada perfecta: fresca, diferente y con ese punto de aventura que no siempre se encuentra en una excursión convencional. En Busot, a unos 700 metros de altitud en la ladera del Cabeçó d’Or, se esconde una de las grandes joyas naturales de la Comunidad Valenciana: las Cuevas del Canelobre.

Cuevas del Canelobre, un tesoro en la provincia de Alicante / Jose Navarro

Cuevas del Canelobre

Las Cuevas del Canelobre son uno de los principales atractivos turísticos de Busot y de toda la provincia de Alicante. Se trata de un magnífico ejemplo de cavidad kárstica situada en la ladera septentrional del Cabeçó d’Or. En su interior existe un espacio de más de 80.000 metros cuadrados al que se accede por un túnel de 45 metros, donde el agua y la roca caliza han creado formas espectaculares como estalactitas, estalagmitas, columnas y medusas.

Bóveda de 70 metros de altura

El primer impacto llega al entrar en la sala principal. La cueva se abre de golpe como si fuera una catedral subterránea, con una bóveda que alcanza los 70 metros de altura y que está considerada una de las más altas de España. Es una de las grandes joyas naturales de Busot y destaca ese enorme espacio interior donde las formaciones rocosas parecen esculturas modeladas durante miles de años por el goteo constante del agua.

Canelobre

Entre las formaciones más conocidas está “La Sagrada Familia”, un conjunto en el que destaca una columna de más de 25 metros de altura. También llama la atención “El Canelobre”, una estalagmita situada en el centro de la sala que da nombre a la cueva y que recuerda a un gran candelabro de piedra. Esta formación tiene más de 100.000 años de antigüedad, una cifra que ayuda a entender la escala real del lugar: aquí el tiempo no se mide en temporadas turísticas, sino en gotas, minerales y siglos acumulados.

Historia

La historia de las Cuevas del Canelobre añade todavía más misterio a la visita. La cavidad se desarrolla en calizas del Jurásico superior, con una edad situada en torno a los 145 millones de años, y su descubrimiento se atribuye tradicionalmente a los árabes en el siglo X. Sin embargo, no se abrió al público hasta pasada la mitad del siglo XX. Durante la Guerra Civil española fue utilizada como taller de reparación de aviones por el ejército republicano, y en ese periodo se perforó el actual túnel de acceso y se habilitaron varias plataformas interiores.

Conciertos

La visita también tiene una dimensión cultural. Por su acústica, las Cuevas del Canelobre se han utilizado como escenario para actuaciones musicales, lo que convierte la sala en un espacio donde la piedra no solo se mira, sino que también se escucha. Además, algunas zonas están vinculadas a la práctica de la espeleología, aunque la visita turística habitual permite descubrir la parte más accesible del conjunto. La entrada adaptada llega hasta la plataforma central, pero el recorrido completo incluye escaleras, por lo que conviene consultar previamente las condiciones si se necesita una visita accesible.

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Horario

En verano, el horario de las Cuevas del Canelobre es todos los días de 10.30 a 19.30 horas, con entradas disponibles en taquilla y en la web oficial de Turismo Busot. Los precios son 12 euros para adultos y 5 euros para niños, con descuentos en determinados casos. La recomendación es llevar calzado cómodo, reservar o comprobar disponibilidad antes de desplazarse y no olvidar que, aunque esté en Alicante, este plan no tiene nada que ver con la playa: es una bajada a otro mundo, una maravilla natural escondida bajo la montaña, con bóvedas gigantes, formas imposibles y hasta medusas de piedra en el corazón del Cabeçó d’Or.