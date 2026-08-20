Sant Bartomeu y Sant Sebastià vuelven a recorrer Xixona tras dos años de ausencia

Xixona ha vuelto a ver este jueves a Sant Bartomeu y Sant Sebastià recorrer sus calles en la tradicional procesión previa a las Fiestas de Moros y Cristianos. Las imágenes de los patronos han regresado así al recorrido festivo después de dos años sin salir, en una jornada especialmente esperada por los festeros y por los vecinos del municipio, que han podido recuperar un acto que llevaba dos ediciones sin celebrarse.

La procesión se ha celebrado finalmente en la fecha acordada por los festeros, el jueves anterior al inicio de las fiestas, después de que el nuevo párroco de Xixona, Miguel Ángel Schiller Villalta, haya desbloqueado una situación que se había enquistado durante los últimos años. El sábado llegará uno de los momentos centrales de los festejos, con la celebración de la Entrada de Moros y Cristianos.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López (PSOE), ha valorado especialmente que el acto haya podido recuperarse después de dos años de desencuentros. "Yo creo que este año es un año de alegría para todo el mundo", ha señalado, antes de recordar que durante este periodo los vecinos habían expresado opiniones "en diferentes sentidos".

Cambio positivo

López ha explicado que la decisión de adelantar la procesión al jueves había sido adoptada ante la preocupación de la Federación y de los festeros por la "poca participación" que estaba teniendo este acto cuando se celebraba el tercer día de las fiestas. "Anteriormente ya se estaba celebrando la procesión así y la petición que se hacía era que se siguiera haciendo", ha apuntado. La primera edil ha destacado asimismo el papel desempeñado por el nuevo sacerdote para recuperar la celebración y ha agradecido la implicación tanto de la parroquia como de la Federación de fiestas y de los festeros.

El presidente de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, Jonathan Gras, ha resumido el sentimiento de los festeros tras el regreso de las imágenes: "Por fin, después de dos años y de tanto pelear, podemos volver a tenerlos a fiestas otra vez completas". Gras ha destacado además que la procesión ha estado abierta a toda la población. "Gracias al cura nuevo se ha podido solucionar todo y hemos tenido un buen ambiente", ha señalado.

Ausencia del acto

El origen del conflicto se remonta a 2022, cuando los presidentes de las filaes de Moros y Cristianos votaron en una asamblea general el cambio de fecha de la procesión, que pasó de estar prevista para el lunes del tercer día de fiestas al jueves anterior. La propuesta salió adelante con seis votos a favor y tres en contra, mientras que uno de los presidentes no asistió a la reunión.

El anterior párroco, Salvador Valls, mantuvo sin embargo su negativa a que los santos salieran en una fecha distinta al lunes. En agosto de 2024, a pocos días del comienzo de los festejos, comunicó que Sant Bartomeu y Sant Sebastià no participarían en la procesión si esta no se celebraba el lunes, al considerar que durante "más de 150 años" las imágenes habían ocupado ese lugar al final de la Fiesta. Aquel año no hubo procesión.

La situación se repitió en 2025, cuando los santos volvieron a quedarse en casa pese a los intentos de los festeros por alcanzar un acuerdo con la parroquia. El escenario cambió tras el relevo al frente de la parroquia. El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, nombró a Miguel Ángel Schiller Villalta nuevo párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Xixona y administrador parroquial de Santa Ana, de La Torre de les Maçanes.

Desde su llegada, el sacerdote ha mantenido reuniones con distintos colectivos y representantes del municipio y, ante el conflicto por la procesión, tomó la iniciativa de convocar a los festeros en el centro parroquial para abordar la situación. El encuentro permitió acercar posturas y abrió finalmente la puerta al regreso de los patronos a las calles de Xixona.

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Este jueves, dos años después, Sant Bartomeu y Sant Sebastià han vuelto a salir en procesión. La recuperación del acto pone fin a dos años de desencuentros y permite a Xixona afrontar sus Fiestas de Moros y Cristianos con sus patronos de nuevo en la calle.