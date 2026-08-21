La madre que denunció públicamente irregularidades en una playa accesible de El Campello, presenta una queja ante la Fiscalía General del Estado

Natalia Velilla, la jueza especialista en discapacidad que denunció públicamente deficiencias en la playa accesible de Muchavista, en El Campello, donde acude a bañarse con su hija —con un 91% de discapacidad por parálisis cerebral— ha presentado este viernes una queja ante la Fiscalía General del Estado a través de la unidad de discapacidad. La madre dio el pasado lunes un ultimátum de 72 horas al Ayuntamiento de este municipio para atender a sus peticiones, plazo tras el cual solicitaría los servicios de un notario con el fin de acudir a la Justicia, tal y como expuso en una instancia presentada ante el Consistorio cuyo alcalde es Juanjo Berenguer, del PP.

La magistrada ha presentado la queja ante la Fiscalía "en condición de madre de persona con discapacidad". En el escrito, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, Velilla expone que "el 15 de agosto bañamos a nuestra hija en el mar. Como había cola, les dijimos a los del puesto que la metíamos a pulso pero que nos ayudaran a sacarla después con la única silla anfibia" que había. "Cuando nuestra hija, que no se mueve, pidió salir por quedarse fría, había tres personas delante que reclamaban el servicio. No podíamos esperar tantos minutos, así que decidimos sacarla del agua en brazos, lo que cuesta más que meterla. Grabé ese momento y lo difundí en redes. A continuación, hubo una gran viralización", expone.

"Este verano solo funciona una de las dos sillas porque la otra se llena de agua y se hunde, así que no la usan. La otra tiene una rueda más grande que la otra y va de lado, además de perder aire. Es inestable, aunque operativa", señala en el texto. Velilla defiende en el escrito que "el baño y el ocio son necesarios para las personas que tan pocas opciones tienen y el principio de accesibilidad universal es un derecho humano".

CERMI CV lleva los hechos al Síndic de Greuges

La platafoma de personas con discapacidad CERMI CV, que agrupa a entidades como la ONCE o COCEMFE, presentó este jueves una queja ante el Síndic de Greuges —el defensor del pueblo en la Comunidad Valenciana— en la que solicita "una investigación sobre la disponibilidad real, el mantenimiento, la comprobación funcional, la seguridad y la continuidad de toda la cadena de accesibilidad del punto de baño accesible de Muchavista durante la temporada de baño". "La queja no da por acreditada ninguna avería sin comprobación técnica ni persigue resolver una controversia individual", señala.

Velilla ha presentado este viernes una queja ante la misma institución en la que menciona entre varios fundamentos jurídicos los artículos 14 y 49 de la Constitución Española que "protegen la igualdad y obligan a los poderes públicos a impulsar la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles". La madre menciona la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que habla de "igualdad, no discriminación y acceso a instalaciones y servicios recreativos, turísticos y de esparcimiento".