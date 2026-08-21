El músico Pepe Sotorres, pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel

Pepe Sotorres, solista desde hace tres décadas de la Orquesta Nacional de España, será el encargado de pronunciar el pregón de las Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel en 2026. El Ayuntamiento de la localidad de l'Alacantí lo ha elegido para abrir los días grandes del municipio, dada su figura de reconocido prestigio en el panorama musical y su vínculo con el municipio, donde dio los primeros pasos que le han llevado a desarrollar una exitosa carrera en el mundo de la música.

El pregón tendrá lugar el lunes 7 de septiembre y sus palabras serán las encargadas de anunciar oficialmente el comienzo de las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de Loreto y de invitar a los festeros, a los vecinos y a los visitantes a vivir estas jornadas de música, pólvora y tradición.

Aunque nació en Alicante, Sotorres inició su formación musical siendo un niño en la Societat Musical l'Aliança de Mutxamel que entonces dirigía su padre, José Sotorres Talens, que fue quien le introdujo en la música. Su formación continuó en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante y en el Real Conservatorio de Música de Madrid, donde obtuvo el Premio de Honor Fin de Carrera.

También estudió en Francia, Italia e Inglaterra, y su trayectoria profesional está estrechamente ligada a la Orquesta Nacional de España, de la que actualmente es solista y a la que se incorporó con solo 17 años de edad. También ha sido profesor titular de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y ha ejercido la docencia en los conservatorios de Getafe, de Guadalajara, en el Centro Superior Progreso Musical y en la Universidad Alfonso X El Sabio.

Su trayectoria como solista también ha sido destacada. Ha actuado con la Orquesta de Cámara Española, con la Russian International Chamber Orchestra, con la Orquesta Clásica de Madrid, con la Orquesta Villa de Madrid, con la Orquesta Nacional de España, con la Orchestra Sinfonica Siciliana, con la Orquestra de Cambra Ciutat d'Elx y con el Grupo Koan. A su vez, ha impartido cursos de especialización y ha participado en grabaciones para Radiotelevisión Española, Radio Nacional de España y diferentes sellos discográficos.

Loreto Riera, concejala de Fiestas, ha destacado que “para Mutxamel es un orgullo que una persona con esta trayectoria musical sea la encargada de anunciar las fiestas”, mientras que el alcalde, Rafael García Berenguer, considera que el músico “representa muy bien algo de lo que Mutxamel se puede sentir profundamente orgulloso: el valor de sus sociedades musicales y su capacidad para formar, inspirar y acompañar a personas que después desarrollan carreras extraordinarias”.