Música, baile y sentimiento: El Campello presenta este sábado los cargos de Moros y Cristianos

El municipio de El Campello presentará el sábado 29 de agosto en el Parque Central los cargos de las fiestas de Moros y Cristianos que se celebran en octubre. Las capitanías recaen en los Maseros, por el bando Cristiano, que aporta a los Capitanes Roberto Torrejón y Ruth Déborah González. Por el bando moro, la comparsa Ain Karim, los capitanes serán Juanfran Gomis e Immeta Peremarch

Marco Antonio Lledó será el embajador del bando cristiano y Virginia Torrejón, la banderera. En el bando moro, el embajador será Daniel Yepes y la banderera, Paula Fúnez.

Los cargos entrantes y los salientes —las comparsas Cavallers de Conquesta y Non Bebec—, se intercambiarán los símbolos tradicionales —espadas, cetros, banderas de bando y embajadas—.

Música en directo

La puesta en escena incluirá música en directo a cargo de L´Harmonia Societat Musical de Alicante, cuerpos de baile y más de un centenar de actuantes y colaboradores. En el acto se presentará el Libro de Fiestas y se entregará los premios del concurso del cartel de las fiestas.

El cartel destaca la idea de que en las Fiestas de Moros y Crsitianos hay un sexto sentido, el de sentir, en alusión a las emociones que despierta.

En 'streaming'

El evento se retransmitirá en directo a través de las redes sociales de la Junta Festera de Moros i Cristians y del Ayuntamiento de El Campello. Tras la gala, habrá música en directo, servicio de barra y presencia de comparsas.

El año pasado acudieron al acto más de 3.000 personas. El espectáculo que siempre destaca en este acto no ha sido revelado.

Desde La Junta Festera, presidida por Alejandro Sánchez, la comisión responsable del acto y las capitanías ultiman los detalles para que la noche. El acto cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo Costa Blanca, que depende de la Diputación de Alicante, y la conselleria de Cultura.