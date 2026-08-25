Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Meteotsunami en AlicanteTransporte públicoSubida hipotecasSanidad privadaEl tiempo en AlicanteLimón ExpressEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Fiestas

Música, baile y sentimiento: El Campello presenta este sábado los cargos de Moros y Cristianos

El acto, a las 21:00 horas en el Parque Central, presentará la capitanía cristiana, que recae en Roberto Torrejón y Ruth Déborah González; y la mora, representada por Juanfran Gomis e Immeta Peremarch

Una escuadra desfila en la entrada mora de las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello.

Una escuadra desfila en la entrada mora de las fiestas de Moros y Cristianos de El Campello. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

El municipio de El Campello presentará el sábado 29 de agosto en el Parque Central los cargos de las fiestas de Moros y Cristianos que se celebran en octubre. Las capitanías recaen en los Maseros, por el bando Cristiano, que aporta a los Capitanes Roberto Torrejón y Ruth Déborah González. Por el bando moro, la comparsa Ain Karim, los capitanes serán Juanfran Gomis e Immeta Peremarch

Marco Antonio Lledó será el embajador del bando cristiano y Virginia Torrejón, la banderera. En el bando moro, el embajador será Daniel Yepes y la banderera, Paula Fúnez.

Los cargos entrantes y los salientes —las comparsas Cavallers de Conquesta y Non Bebec—, se intercambiarán los símbolos tradicionales —espadas, cetros, banderas de bando y embajadas—.

Música en directo

La puesta en escena incluirá música en directo a cargo de L´Harmonia Societat Musical de Alicante, cuerpos de baile y más de un centenar de actuantes y colaboradores. En el acto se presentará el Libro de Fiestas y se entregará los premios del concurso del cartel de las fiestas.

El cartel destaca la idea de que en las Fiestas de Moros y Crsitianos hay un sexto sentido, el de sentir, en alusión a las emociones que despierta.

En 'streaming'

El evento se retransmitirá en directo a través de las redes sociales de la Junta Festera de Moros i Cristians y del Ayuntamiento de El Campello. Tras la gala, habrá música en directo, servicio de barra y presencia de comparsas.

El año pasado acudieron al acto más de 3.000 personas. El espectáculo que siempre destaca en este acto no ha sido revelado.

Noticias relacionadas y más

Desde La Junta Festera, presidida por Alejandro Sánchez, la comisión responsable del acto y las capitanías ultiman los detalles para que la noche. El acto cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo Costa Blanca, que depende de la Diputación de Alicante, y la conselleria de Cultura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Tabarca contratan abogados para avanzar en su independencia parcial de Alicante
  2. Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de un gran comisionado
  3. Los hoteles alertan de la pérdida de 150 millones y 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana por la falta de rentabilidad del Imserso
  4. El Gobierno defiende que los delitos en Torrevieja han bajado un 9 % desde enero y asegura que la ciudad es un 'destino seguro
  5. La Policía Nacional detiene a una administradora de fincas por apropiarse de más de 17.800 euros en Orihuela
  6. Vivir en antiguos bajos comerciales de Alicante: a mitad de precio y en peores condiciones de habitabilidad
  7. Fallece Gonzalo Infante, el arquitecto y navegante detrás del Panoramis y el muelle de la Volvo
  8. Una investigación desde Alicante hace caer a los cabecillas de una red alemana de tráfico de drogas

Orihuela cierra las playas de La Glea y Aguamarina en Campoamor y Cabo Roig por contaminación con aguas residuales

Tim Burton: «Mis películas son como hijos mutantes»

Tim Burton: «Mis películas son como hijos mutantes»

Un recurso paraliza el mayor contrato de Los Montesinos para implantar el puerta a puerta y mejorar el servicio de recogida

Un recurso paraliza el mayor contrato de Los Montesinos para implantar el puerta a puerta y mejorar el servicio de recogida

Las obras del Mercado Central de Elche perfilan los 24 puestos comerciales y completan el techado

Las obras del Mercado Central de Elche perfilan los 24 puestos comerciales y completan el techado

La playa de Alicante para agradar a todos: mitad arena y mitad cantos rodados en una cala de agua cristalina

La playa de Alicante para agradar a todos: mitad arena y mitad cantos rodados en una cala de agua cristalina

Tensión, despliegue policial y desahucio de la concesionaria en la polémica toma posesión del Ayuntamiento de Bigastro del camping La Pedrera

El mejor pueblo de Alicante para ver las estrellas en una noche de verano: fresco incluso en agosto y rodeado de montañas

El mejor pueblo de Alicante para ver las estrellas en una noche de verano: fresco incluso en agosto y rodeado de montañas

El Hércules renueva a Sandro Blazic

El Hércules renueva a Sandro Blazic
Tracking Pixel Contents