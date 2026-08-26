El Campello prepara tres proyectos para mejorar una calle, un parque y el campo de fútbol de El Vincle
El Ayuntamiento encarga por 35.090 euros la redacción de las actuaciones en Orihuela, Albayna y el complejo deportivo
El Ayuntamiento de El Campello ha dado un nuevo paso para mejorar tres espacios públicos del municipio con la contratación de los proyectos técnicos que permitirán posteriormente licitar las obras. Las actuaciones afectan a la calle Orihuela, el parque Albayna y el polideportivo El Vincle y estarán listas para su licitación una vez finalizados los trabajos de redacción, con plazos de entre dos y tres meses.
En la calle Orihuela, una empresa será la encargada de redactar, en un plazo de tres meses, el proyecto para crear una zona verde. La actuación responde a la ausencia actual de este tipo de infraestructura en este punto del norte del municipio, donde se encuentran varias urbanizaciones cuya población ha aumentado en los últimos años. El proyecto ha sido adjudicado por 24.200 euros, IVA incluido, y busca mejorar las condiciones del entorno y dotar de una zona verde a un área situada alejada del centro urbano.
La segunda actuación se desarrollará en el parque Albayna, donde el Ayuntamiento prevé crear un área canina acotada. La redacción del proyecto ha sido adjudicada a Gemeplus Consultoría de Construcción por 6.050 euros y deberá estar terminada en un plazo de dos meses.
El espacio estará diseñado para el esparcimiento, el juego y la interacción de los perros, con el objetivo de favorecer una convivencia segura entre los animales y el resto de usuarios del parque. La misma empresa se encargará también del tercer proyecto, centrado en la renovación de la red de riego del campo de fútbol de El Vincle. El contrato asciende a 4.840 euros y el plazo de redacción es igualmente de dos meses.
La actuación contempla la modernización de la red de riego, cuyo sistema actual ha superado su vida útil y presenta fallos continuos en el suministro e ineficiencias. La renovación permitirá mejorar su funcionamiento y hacer una gestión del agua más eficiente y sostenible.
Además, el proyecto incluye actuaciones complementarias en otras instalaciones del complejo deportivo, entre ellas la zona de las pistas de tenis, el reacondicionamiento de las gradas del campo de fútbol y trabajos en la pista de BMX. Los tres contratos han sido tramitados por los departamentos municipales de Contratación e Infraestructura Pública, dirigidos por los ediles Lourdes Llopis y Cristian Palomares, respectivamente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Orihuela cierra las playas de la Glea y Aguamarina en Campoamor y Cabo Roig por contaminación con aguas residuales
- Un meteotsunami deja imágenes insólitas en Alicante: Aemet explica qué ha pasado en Santa Pola y Xàbia
- Benidorm se anticipa a los problemas y personaliza el turismo con su nueva plataforma inteligente
- Fue el primer tren turístico de España: el 'Limón Express', una pieza de la historia de Alicante que rueda lejos de la provincia
- El mejor pueblo de Alicante para ver las estrellas en una noche de verano: fresco incluso en agosto y rodeado de montañas
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”
- Alicante admite carencias en el transporte público y apuesta por la avenida de Dénia como pieza clave en el nuevo Plan General
- Pola Park renovará otros 40 años en Santa Pola a cambio de atracciones más eficientes, nuevas zonas verdes y aparcamientos