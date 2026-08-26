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El Campello prepara tres proyectos para mejorar una calle, un parque y el campo de fútbol de El Vincle

El Ayuntamiento encarga por 35.090 euros la redacción de las actuaciones en Orihuela, Albayna y el complejo deportivo

El polideportivo El Vincle de El Campello.

El polideportivo El Vincle de El Campello. / INFORMACIÓN

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de El Campello ha dado un nuevo paso para mejorar tres espacios públicos del municipio con la contratación de los proyectos técnicos que permitirán posteriormente licitar las obras. Las actuaciones afectan a la calle Orihuela, el parque Albayna y el polideportivo El Vincle y estarán listas para su licitación una vez finalizados los trabajos de redacción, con plazos de entre dos y tres meses.

En la calle Orihuela, una empresa será la encargada de redactar, en un plazo de tres meses, el proyecto para crear una zona verde. La actuación responde a la ausencia actual de este tipo de infraestructura en este punto del norte del municipio, donde se encuentran varias urbanizaciones cuya población ha aumentado en los últimos años. El proyecto ha sido adjudicado por 24.200 euros, IVA incluido, y busca mejorar las condiciones del entorno y dotar de una zona verde a un área situada alejada del centro urbano.

Zona can parque Albayna.

Zona can parque Albayna. / información

La segunda actuación se desarrollará en el parque Albayna, donde el Ayuntamiento prevé crear un área canina acotada. La redacción del proyecto ha sido adjudicada a Gemeplus Consultoría de Construcción por 6.050 euros y deberá estar terminada en un plazo de dos meses.

El espacio estará diseñado para el esparcimiento, el juego y la interacción de los perros, con el objetivo de favorecer una convivencia segura entre los animales y el resto de usuarios del parque. La misma empresa se encargará también del tercer proyecto, centrado en la renovación de la red de riego del campo de fútbol de El Vincle. El contrato asciende a 4.840 euros y el plazo de redacción es igualmente de dos meses.

Vista aérea calle Orihuela.

Vista aérea calle Orihuela. / INFORMACIÓN

La actuación contempla la modernización de la red de riego, cuyo sistema actual ha superado su vida útil y presenta fallos continuos en el suministro e ineficiencias. La renovación permitirá mejorar su funcionamiento y hacer una gestión del agua más eficiente y sostenible.

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Además, el proyecto incluye actuaciones complementarias en otras instalaciones del complejo deportivo, entre ellas la zona de las pistas de tenis, el reacondicionamiento de las gradas del campo de fútbol y trabajos en la pista de BMX. Los tres contratos han sido tramitados por los departamentos municipales de Contratación e Infraestructura Pública, dirigidos por los ediles Lourdes Llopis y Cristian Palomares, respectivamente.

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