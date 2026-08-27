El plazo de inscripción para acceder a la promoción de 75 VPP de Sant Joan abrirá a partir de diciembre

El plazo de inscripción de demandantes de la promoción de 75 Viviendas de Protección Pública (VPP) en el municipio de Sant Joan comenzará a partir de diciembre cuando finalicen las obras. Los solicitantes deberán cumplir los requisitos establecidos en el decreto autonómico que regula este régimen, según la conselleria de Vivienda. La adjudicación se hará mediante una baremación que puntúa criterios como situación de vulnerabilidad o arraigo al municipio. El bloque se ubica en la avenida de la Comunidad Valenciana.

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha visitado este jueves el bloque junto al alcalde del municipio Santiago Román, ambos del PP; y junto a la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez. Las obras comenzaron en agosto de 2025.

El alcalde ha remarcado que mediante el Plan Vive, la Conselleria ha hecho 611 viviendas en la zona de La Alquería de las que 525 son de alquiler y 86 de compra-venta. La consellera ha señalado que gracias al Plan Vive hay más de 4.800 viviendas a lo largo de la Comunidad Valenciana. "Hay 3.000 en Alicante y en Sant Joan, 700, de las que 500 como esta son de alquiler asequible". La promotora de este bloque de viviendas es Vivasval 1 S.L.

45 viviendas de dos dormitorios

La promoción tiene 45 viviendas de dos dormitorios, 25 de tres y cinco de uno. Tres viviendas tienen dos dormitorios accesibles para personas con discapacidad. "Todas las viviendas reúnen el máximo de requisitos y de certificados", ha asegurado la consellera. Todas tienen sistemas de eficiencia energética como aertermia. "Vemos que tienen certificados que suponen un coste mínimo económico a la hora del mantenimiento de las viviendas, especialmente en lo que tiene que ver con la electricidad", ha señalado. La promoción cuenta con 75 plazas de garaje y 24 trasteros vinculados.

Simulación del futuro bloque de VPP en Sant Joan. / INFORMACIÓN

Las viviendas serán de alquiler asequible y con precios entre los 300 y los 500 euros, según está estipulado. Las viviendas estarán sometidas a alquiler social o asequible durante todo el periodo establecido. La adjudicación, según la conselleria, será pública, objetiva y transparente, con reserva del 40 % para jóvenes y familias monoparentales.

Camarero ha señalado que solo en Sant Joan d´Alacant están en marcha más de 750 VPP, de las cuales 611 están ya en construcción y más de 100 en proceso de licitación. De las 611 viviendas en construcción, 525 están en siete promociones ubicadas en las avenidas Comunidad Valenciana, Comunidad Andalucía y Comunidad de Aragón, todas adjudicadas en régimen de derecho de superficie destinadas a alquiler asequible.

A ellas se suma una promoción con 86 viviendas más en la calle Comtat de Fabraquer que destinará 68 a venta en régimen de vivienda de protección pública y 18 a alquiler asequible a través de la Evha. El derecho de superficie “nos permite movilizar suelo que llevaba años parado para edificar vivienda asequible, que ofrezca tranquilidad y futuro para las familias de la Comunitat Valenciana”, ha explicado la vicepresidenta.