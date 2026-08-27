Sorteos
El primer premio de la Lotería Nacional cae en Mutxamel
El número 21613, agraciado en el sorteo de este jueves 27 de agosto, ha sido vendido en varios puntos de España, entre ellos un despacho de la localidad alicantina
La suerte ha vuelto a pasar por la provincia de Alicante. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 27 de agosto de 2026 ha dejado parte de su primer premio en Mutxamel. El número agraciado ha sido el 21613, premiado con 30.000 euros al décimo, es decir, 300.000 euros a la serie.
Un primer premio vendido en Mutxamel
Uno de los puntos de venta que ha repartido el número premiado se encuentra en Mutxamel, concretamente en la administración número 1, situada en la calle Pío XII, número 1.
El primer premio también ha sido distribuido en Burgos, Vigo y Sevilla, ya que el número ha sido vendido en varias administraciones y receptores del territorio nacional.
Segundo premio y reintegros
El segundo premio del sorteo ha correspondido al número 70637, dotado con 6.000 euros al décimo, lo que supone 60.000 euros a la serie.
Además, los reintegros del sorteo han correspondido a los números terminados en 0, 2 y 3, con un premio de 3 euros para los décimos que coincidan con estas terminaciones.
¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?
La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.
Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.
Lotería Nacional del jueves
La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.
Lotería Nacional del sábado
La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.
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