El Síndic de Greuges investiga la accesibilidad del punto de baño adaptado de Muchavista

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha admitido a trámite una queja sobre el funcionamiento del punto de baño accesible de la playa de Muchavista, en El Campello, dado que los hechos denunciados podrían afectar al derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal. Por ello, ha iniciado una investigación para comprobar si el servicio cuenta con los medios y apoyos necesarios para que pueda utilizarse en condiciones adecuadas. La resolución de inicio de la queja ya se ha comunicado al ayuntamiento campellero.

La actuación del Síndic tiene su origen en una queja presentada por la madre de una persona con discapacidad usuaria habitual de este recurso, en la que expone diversas incidencias relacionadas con los medios de apoyo disponibles en el área de baño accesible. Tras analizar la información aportada y la normativa aplicable, el Síndic ha considerado procedente intervenir para esclarecer los hechos y comprobar si el servicio responde a las exigencias de accesibilidad y seguridad previstas para este tipo de instalaciones.

Una mujer denunció públicamente deficiencias en la playa accesible de Muchavista, donde acude a bañarse con su hija, con un 91% de discapacidad por parálisis cerebral

Constitución Española

La denunciante es Natalia Velilla, una jueza especialista en discapacidad que denunció públicamente deficiencias en la playa accesible de Muchavista, donde acude a bañarse con su hija, con un 91% de discapacidad por parálisis cerebral. La mujer citó en su queja al Síndic, entre los fundamentos jurídicos, los artículos 14 y 49 de la Constitución Española que "protegen la igualdad y obligan a los poderes públicos a impulsar la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles". La madre menciona la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que habla de "igualdad, no discriminación y acceso a instalaciones y servicios recreativos, turísticos y de esparcimiento".

Velilla elevó otra queja ante la Fiscalía General del Estado a través de la unidad de discapacidad. La madre dio un ultimátum de 72 horas al Ayuntamiento de El Campello para atender a sus peticiones, asegurando que cumplido el plazo acudiría a la Justicia, tal y como expuso en una instancia presentada ante el Consistorio que dirige el alcalde Juanjo Berenguer, del PP.

Una silla anfibia (azul y amarilla) en la playa accesible de Muchavista / Pilar Cortés

Sillas anfibias

En el escrito a la Fiscalía, Velilla expuso que "el 15 de agosto bañamos a nuestra hija en el mar. Como había cola, les dijimos a los del puesto que la metíamos a pulso pero que nos ayudaran a sacarla después con la única silla anfibia". "La playa accesible, por ley valenciana, tiene que contar con dos sillas anfibias para el baño como mínimo", señala en el texto. "Cuando nuestra hija, que no se mueve, pidió salir por quedarse fría, había tres personas delante que reclamaban el servicio. No podíamos esperar tantos minutos, así que decidimos sacarla del agua en brazos, lo que cuesta más que meterla. Grabé ese momento y lo difundí en redes. A continuación, hubo una gran viralización".

"Este verano solo funciona una de las dos sillas porque la segunda se llena de agua y se hunde, así que no la usan. Tiene una rueda más grande que la otra y va de lado, además de perder aire. Es inestable, aunque operativa". Velilla defiende en el escrito que "el baño y el ocio son necesarios para las personas que tan pocas opciones tienen y el principio de accesibilidad universal es un derecho humano".

También la platafoma de personas con discapacidad CERMI CV presentó la semana pasada una queja ante el Síndic solicitando "una investigación sobre la disponibilidad real, el mantenimiento, la comprobación funcional, la seguridad y la continuidad de toda la cadena de accesibilidad del punto de baño accesible de Muchavista durante la temporada de baño".

La Ley del Síndic de Greuges establece que la institución debe prestar una atención prioritaria a los asuntos que puedan afectar a personas o colectivos en situación de especial vulnerabilidad. En este caso, el objetivo es comprobar si el punto de baño accesible ofrece una atención adecuada y permite a las personas con movilidad reducida disfrutar de la playa de forma segura, continuada y en igualdad de condiciones que el resto.

Informe al Ayuntamiento

Para llevar a cabo esta investigación, el Síndic ha solicitado al Ayuntamiento de El Campello un informe detallado sobre los hechos. También ha requerido diversa documentación relacionada con la prestación del servicio, las comprobaciones realizadas sobre los equipos y las medidas adoptadas para garantizar su correcto funcionamiento y mantenimiento.

Asimismo, la institución pide el pliego de licitación del servicio, información sobre la organización y funcionamiento del punto de baño accesible, los protocolos previstos para actuar ante incidencias, los mecanismos de supervisión existentes y el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de accesibilidad y seguridad. El Ayuntamiento dispone de un mes para remitir toda la información solicitada.

Con la documentación que aporte la administración local, el Síndic podrá valorar si el servicio reúne las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas con discapacidad a acceder y disfrutar de la playa y del ocio en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.