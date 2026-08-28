El Campello prepara actuaciones para mejorar espacios de uso vecinal en tres barrios

El Ayuntamiento de El Campello ha iniciado los trámites para poner en marcha tres nuevas actuaciones de mejora urbana destinadas a renovar espacios de uso vecinal en los barrios Bonny y La Cruz y en el entorno de la calle Cronista José Gomis. Los proyectos permitirán mejorar tanto las zonas de ocio infantil como las instalaciones deportivas y de convivencia al aire libre.

El área de Infraestructuras Públicas, dirigida por el concejal Cristian Palomares, ha puesto en marcha la fase administrativa para contratar la redacción de los tres proyectos, que definirán las actuaciones concretas que se ejecutarán posteriormente en cada una de estas zonas.

El alcalde, Juanjo Berenguer, la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y el concejal de Infraestructuras visitaron ayer los tres espacios para comprobar sobre el terreno las necesidades de cada uno y concretar las zonas que serán objeto de las intervenciones.

Zona de ocio

Una de las principales actuaciones será la creación de un nuevo parque infantil en el barrio Bonny, en la explanada situada en la avenida Antonio Bonny. El proyecto contempla la instalación de un área de juegos destinada a los más pequeños, además de mejoras generales en el entorno para convertir este espacio en una zona de ocio más adecuada para las familias del barrio.

La actuación se desarrollará una vez finalicen los trabajos de asfaltado de la parcela, cuya ejecución está prevista próximamente. De esta forma, el Ayuntamiento pretende recuperar y acondicionar un espacio actualmente sin equipamiento específico para el juego infantil y dotarlo de un uso vecinal.

En el barrio de La Cruz, la intervención se centrará en la pista deportiva. El objetivo es mejorar las condiciones de la instalación y, especialmente, reducir las molestias que actualmente puede ocasionar su utilización a las viviendas próximas.

Las mejoras afectarán al barrio Bonny / INFORMACIÓN

Más seguridad

Para ello se prevé la sustitución y adecuación integral del vallado perimetral, una actuación que permitirá mejorar la seguridad del recinto y evitar que los balones salgan de la pista durante la práctica deportiva. La medida busca compatibilizar el uso de la instalación por parte de niños y jóvenes con el descanso de los residentes de la zona.

La tercera actuación afectará a las pistas de petanca de la calle Cronista José Gomis, un espacio utilizado habitualmente por vecinos para la práctica de este deporte y como punto de encuentro y convivencia.

A petición del concejal de Deportes, Marcos Martínez, el proyecto contempla dotar las instalaciones de nuevos servicios para mejorar las condiciones de uso.

En concreto, se prevé la instalación de un módulo de aseos públicos, para lo que será necesario ejecutar la correspondiente acometida a la red municipal de saneamiento. También se renovará el cerramiento perimetral de las pistas y se crearán nuevas zonas de sombra.

Sombra

Esta última actuación pretende mejorar especialmente el confort de los usuarios, teniendo en cuenta que se trata de una instalación al aire libre y que su utilización se prolonga durante buena parte del año. La incorporación de espacios de sombra permitirá disponer de zonas de descanso y protección frente al sol durante las partidas.

Las tres actuaciones se encuentran todavía en fase de redacción y tramitación, por lo que será necesario completar los correspondientes procedimientos administrativos antes de que puedan comenzar las obras.

Con este paquete de intervenciones, el Ayuntamiento pretende actuar sobre espacios cotidianos utilizados por los vecinos de distintos barrios, con mejoras dirigidas a niños, jóvenes y mayores. El objetivo es que parques, pistas deportivas y zonas de convivencia dispongan de unas condiciones más seguras, accesibles y cómodas para su utilización.