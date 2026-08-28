Fin al molesto ruido de los coches al pasar por los puentes de la avenida de San Bartolomé en El Campello

Los vecinos de la avenida de San Bartolomé de El Campello dejarán de escuchar los molestos golpes que producen los vehículos cada vez que atraviesan los dos puentes de esta vía. El Ayuntamiento de la localidad ha puesto en marcha los trabajos para sustituir las juntas de dilatación de ambas estructuras, unas piezas que se habían deteriorado con el paso del tiempo y que provocaban un fuerte ruido al paso de los coches.

Se trata de un eje viario clave y muy transitado que conecta zonas importantes del municipio, incluyendo áreas cercanas al litoral y dos puentes relevantes (como el que cruza sobre la zona de Albayna y el del río Monnegre). Soporta un intenso tráfico rodado al ser una vía de comunicación fundamental dentro de la localidad, también por su ubicación estratégica pues al estar próxima a la zona litoral, funciona como punto de paso habitual tanto para residentes como para turistas.

Molestias

La actuación, con una inversión cercana a los 30.000 euros, corre a cargo del departamento municipal de Servicios y Mantenimiento, dirigido por el concejal Rafa Galvañ. El objetivo es renovar estos elementos y acabar con una de las molestias que soportan tanto los residentes de la zona como los conductores que circulan a diario por esta avenida.

Los trabajos se están realizando durante la noche para reducir al máximo las afecciones al tráfico y a la movilidad de la zona. El lunes por la noche comenzaron las labores en el puente situado en la zona de Albayna, una intervención que ha quedado terminada este viernes.

Juntas de dilatación en uno de los puentes de la avenida de San Bartolomé donde se va a intervenir / INFORMACIÓN

Río Monnegre

El próximo lunes, también en horario nocturno, los operarios se trasladarán al segundo puente de la avenida de San Bartolomé, situado sobre el río Monnegre, para proceder a la sustitución de sus juntas.

El desgaste de estas piezas se debe principalmente al intenso tráfico que soportan los puentes y a la exposición continuada a las condiciones meteorológicas. El sol y la lluvia contribuyen a su deterioro y, con el paso del tiempo, las juntas dejan de cumplir adecuadamente su función.

Golpe

Cuando un vehículo pasa sobre una junta deteriorada se produce el característico golpe, especialmente perceptible durante las horas de menor tráfico y por los residentes de las viviendas próximas a la avenida. La sustitución de estos elementos permitirá reducir estos ruidos y mejorar la comodidad de la circulación.

La intervención forma parte de las actuaciones de mantenimiento de las infraestructuras viarias del municipio y permitirá renovar las juntas de los dos puentes de una de las principales vías de comunicación de esta zona de El Campello.