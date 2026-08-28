San Vicente del Raspeig busca en China nuevas alianzas y se presenta como una ciudad de oportunidades

San Vicente del Raspeig ha llevado hasta China su carta de presentación. Empresas, universidad, innovación, suelo industrial y nuevos proyectos urbanos han formado parte de los argumentos con los que el municipio se ha presentado en el II Diálogo de Alcaldes China-España, celebrado en la ciudad de Yantai.

El alcalde, Pachi Pascual, ha participado en este encuentro internacional junto a representantes de más de 40 municipios de ambos países, 20 de ellos españoles, con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración económica, tecnológica, educativa, cultural y turística.

Durante su intervención, Pascual ha defendido que la cooperación entre ciudades debe ir más allá de los contactos institucionales. “Cuando hablamos de cooperación entre ciudades hablamos de personas, de conocimiento, de empresas, de universidades, de cultura y de oportunidades para construir juntos un futuro mejor para nuestros ciudadanos”, ha señalado.

Más suelo para actividad empresarial

Uno de los principales argumentos de San Vicente ha sido su crecimiento económico. El municipio cuenta con más de 61.000 habitantes y alrededor de 2.000 empresas, repartidas entre los sectores industrial, comercial, hostelero y terciario.

El alcalde también ha dado a conocer el proyecto municipal para ampliar hasta 1,5 millones de metros cuadrados el suelo destinado a actividad empresarial, una actuación con la que el Ayuntamiento pretende atraer nuevas inversiones y modernizar las áreas industriales.

“Nuestro objetivo no es simplemente crecer; queremos progresar generando oportunidades”, ha defendido Pascual, que ha situado la innovación, la sostenibilidad y la economía circular como algunas de las bases del modelo económico que quiere impulsar el municipio.

Pachi Pascual, durante el II Diálogo de Alcaldes España-China celebrado en Yantai, en el que San Vicente ha presentado su potencial económico, universitario y tecnológico. / INFORMACIÓN

La Universidad de Alicante, otro de los grandes activos

La proximidad con la Universidad de Alicante y su Parque Científico ha ocupado también una parte destacada de la presentación. El Ayuntamiento considera este entorno uno de los principales motores de talento, investigación y emprendimiento de San Vicente.

Pascual ha planteado posibles acuerdos con municipios y entidades chinas en materias como investigación, movilidad universitaria, emprendimiento, innovación y transferencia tecnológica, aprovechando la relación entre universidad, empresas y administración.

La intención es utilizar ese ecosistema de conocimiento como una de las puertas de entrada para futuras alianzas internacionales y proyectos empresariales.

De la pólvora de San Vicente a las tradiciones chinas

La economía no ha sido el único punto de encuentro. El alcalde también ha llevado a Yantai las fiestas y tradiciones de San Vicente y ha destacado la intensa vida asociativa del municipio.

Entre ellas, ha señalado especialmente la pólvora y el fuego presentes en las celebraciones sanvicenteras como posibles elementos de conexión con la cultura festiva china. Pascual considera que estas señas de identidad pueden convertirse en “puentes de unión entre ciudades y entre personas” y servir para desarrollar intercambios culturales.

Representantes de más de 40 municipios de España y China, durante la foto de familia del II Diálogo de Alcaldes celebrado en Yantai. / INFORMACIÓN

La antigua cementera como carta de futuro

Otro de los proyectos presentados en China ha sido la futura transformación de los terrenos de la antigua cementera, una de las grandes actuaciones urbanísticas planteadas en San Vicente.

La propuesta prevé reconvertir este espacio para incorporar usos deportivos, culturales y de ocio, además de empresas de base tecnológica, integrándolo en la ciudad y aprovechando su proximidad al entorno universitario.

Pascual ha resumido la filosofía del proyecto como una apuesta por “transformar nuestro pasado en nuevas oportunidades de futuro”.

El alcalde ha aprovechado el encuentro para defender el intercambio de experiencias entre municipios a la hora de afrontar retos como la transformación urbana, la sostenibilidad, la innovación o el desarrollo de ciudades inteligentes.

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“Es el momento de escuchar, aprender y cooperar”, ha concluido Pascual, que espera que el encuentro de Yantai sea el punto de partida de nuevas relaciones entre San Vicente del Raspeig y distintas ciudades chinas.