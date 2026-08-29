Mutxamel vuelve a sentir la emoción de sus Fiestas de Moros y Cristianos

Septiembre vuelve a transformar Mutxamel. La música, la pólvora, los desfiles y las comparsas tomarán las calles en unas Fiestas de Moros y Cristianos que forman parte de la identidad del municipio desde hace casi dos siglos y que este 2026 llegan acompañadas de una efeméride especialmente significativa: los 500 años de devoción a la Mare de Déu de Loreto.

Del 7 al 13 de septiembre, el municipio volverá a encontrarse alrededor de una celebración en la que conviven historia, devoción y sentimiento festero. La Alborada abrirá el calendario el día 7 con la Salve a la patrona y el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, que este año correrá a cargo del músico José «Pepe» Sotorres Juan, flauta solista de la Orquesta Nacional de España durante más de tres décadas y estrechamente vinculado a Mutxamel desde sus primeros pasos musicales en la Societat Musical L’Aliança.

Mutxamel celebrará del 7 al 13 de septiembre sus Fiestas de Moros y Cristianos, marcadas este año por el 500 aniversario de la devoción a la Mare de Déu de Loreto. / INFORMACIÓN

El día 9 estará dedicado a la Mare de Déu de Loreto, con la tradicional ofrenda de flores, la misa, la mascletà y la procesión, que este año incorporará un momento especialmente emotivo a su paso por el Ayuntamiento, donde una coral interpretará la Salve en honor a la patrona. Un día después llegará uno de los momentos más esperados: la Entrada de Moros y Cristianos, precedida por la entrada de bandas y convertida cada año en uno de los grandes escaparates de las fiestas mutxameleras. Guerrillas, embajadas, desfiles, retreta y entrega de banderas completarán unos días en los que las once comparsas volverán a ser protagonistas.

En 2026, las capitanías recaen en Piratas y Zegríes. Los primeros llegan después de celebrar el pasado año su 75 aniversario, mientras que Zegríes representa a la comparsa más joven del bando moro aunque ya atesora treinta y siete años de trayectoria festera. Hay, además, una coincidencia cargada de simbolismo: son las mismas comparsas que ostentaron las capitanías hace 27 años, una circunstancia que refleja el relevo generacional sobre el que se sostiene la fiesta.

Para la concejala de Fiestas, Loreto Riera, esta continuidad entre generaciones es precisamente una de las fortalezas de la celebración. «Nuestras fiestas mantienen intacta su esencia porque hay familias que han sabido transmitirlas de generación en generación. Este año volvemos a comprobarlo con unas capitanías que unen historia, presente y futuro, y con once comparsas que trabajan durante todo el año para que septiembre vuelva a ser especial en Mutxamel».

La edil destaca también una programación pensada para abrir la fiesta al conjunto de la población y que este año incorpora una importante novedad. «Uno de los cambios más destacados llegará en la última noche de fiesta. Este año sustituimos la mascletà nocturna por un gran castillo de fuegos artificiales, con 218 kilos de pólvora, con el que queremos ofrecer un gran espectáculo y poner un broche especial a nuestros días grandes», explica Riera.

Mutxamel se prepara para una semana en la que cada desfile, cada banda y cada disparo de pólvora volverán a contar una historia que el municipio lleva casi dos siglos celebrando. / INFORMACIÓN

«Queremos que vecinos y visitantes salgan a la calle, conozcan nuestras tradiciones y disfruten de una fiesta que es de todos. Los grandes actos festeros convivirán con la verbena y la barraca popular para que Mutxamel tenga ambiente durante todos los días», añade la concejala.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, pone el acento en el patrimonio cultural y humano que representan estas fiestas: «Hablar de Moros y Cristianos en Mutxamel es hablar de nuestra historia, de nuestras familias, de la música y de una devoción a la Mare de Déu de Loreto que este año alcanza cinco siglos. Tenemos la responsabilidad de conservar ese legado y, al mismo tiempo, conseguir que las nuevas generaciones lo hagan suyo».

«Invitamos a todos a vivir Mutxamel estos días, a disfrutar de nuestros desfiles, nuestra música y nuestras tradiciones y a hacerlo desde el respeto y la convivencia. Las fiestas son uno de nuestros mejores escaparates y, sobre todo, una expresión de lo que somos como pueblo», concluye García Berenguer.

Rafael García Berenguer, Alcalde de Mutxamel

«Las Fiestas de Moros y Cristianos son parte del alma de Mutxamel»

El alcalde destaca el arraigo de las Fiestas de Moros y Cristiano. / INFORMACIÓN

Las fiestas son uno de los momentos más esperados del año en Mutxamel. ¿Con qué ilusión se afronta la edición de 2026 y qué se espera de estos días de celebración?

Las Fiestas de Moros y Cristianos son parte del alma de Mutxamel. Son días que esperamos durante todo el año porque representan nuestra historia, nuestras raíces y la unión de toda una ciudad. Afrontamos este año festero con muchísima ilusión, convencidos de que volveremos a vivir momentos inolvidables en las calles de nuestro municipio. Invito a todos los vecinos a disfrutar de las fiestas con responsabilidad y, a quienes nos visitan por primera vez, a descubrir unas fiestas auténticas, acogedoras y llenas de emoción.

Cada edición deja nuevas experiencias y aprendizajes. ¿Qué aspectos se han reforzado este año para mejorar el desarrollo de los actos y la experiencia de festeros y visitantes?

Desde el Ayuntamiento trabajamos durante todo el año junto a la Comisión de Fiestas para que cada edición sea mejor que la anterior. Hemos reforzado la coordinación entre todos los servicios implicados, mejorando aspectos relacionados con la seguridad, la limpieza, la movilidad y la organización de los actos. Nuestro objetivo es que tanto los festeros como los miles de visitantes puedan disfrutar de unas fiestas cómodas, seguras y a la altura de la importancia que tienen para Mutxamel.

Mutxamel tiene una manera muy particular de vivir los Moros y Cristianos. ¿Qué rasgos considera que dan a estas fiestas una identidad propia?

Lo que hace únicas nuestras fiestas es su autenticidad. Aquí los Moros y Cristianos no son solo unos días de desfile, sino una forma de entender nuestra convivencia y nuestras tradiciones. En Mutxamel, las comparsas son auténticas familias, donde conviven varias generaciones y donde el sentimiento festero se transmite de padres a hijos.

Además, contamos con actos muy arraigados, una gran participación y un ambiente cercano que hace que cualquier persona que venga por primera vez se sienta parte de nuestras fiestas desde el primer momento. También destaco la larga trayectoria histórica de estas fiestas, con casi 200 años de antigüedad, aunque su origen está en la devoción a nuestra patrona desde el siglo XVI.

Comparsas, músicos, cargos festeros y numerosos colaboradores trabajan durante meses. ¿Qué papel desempeña ese esfuerzo colectivo en el éxito y la continuidad de la celebración?

Las fiestas serían imposibles sin el enorme trabajo que realizan cientos de personas de forma totalmente desinteresada. Detrás de cada desfile, de cada acto y de cada detalle hay meses de preparación, reuniones y muchísimo esfuerzo.

Quiero agradecer especialmente a la Comisión de Fiestas, a todas las comparsas, a los cargos festeros, a las bandas de música, a la Policía Local, a Protección Civil y a todos los trabajadores del Ayuntamiento. Gracias a ese esfuerzo colectivo conseguimos que nuestras fiestas sean un referente y sigan creciendo año tras año.

Destaco también el trabajo artesanal para construir los boatos, siempre historicistas y relacionados con la historia de las comparsas y de Mutxamel.

La participación de niños y jóvenes resulta esencial para mantener viva la tradición. ¿Cómo está respondiendo la nueva generación al relevo festero?

Afortunadamente, el futuro de nuestras fiestas está más que garantizado. Cada año comprobamos con orgullo cómo son más los niños y jóvenes que viven la fiesta con entusiasmo desde pequeños, acompañando a sus familias y creciendo con los valores que representan nuestros Moros y Cristianos.

Ese relevo generacional es la mayor fortaleza de nuestras fiestas, porque asegura que una tradición centenaria siga transmitiéndose de generación en generación. Este año tenemos un ejemplo especialmente significativo: 27 años después de que sus padres ostentaran las Capitanías, son ahora sus hijos quienes asumen ese mismo honor y esa misma responsabilidad, demostrando que el sentimiento festero no solo perdura, sino que se hereda con orgullo.

Es emocionante ver cómo los más pequeños sienten el mismo amor por sus comparsas, por nuestras tradiciones y por Mutxamel que un día sintieron sus padres y sus abuelos. Ahí reside la verdadera esencia de nuestras fiestas: en una tradición viva que une generaciones y fortalece nuestra identidad.

Soy padre de tres hijas, tres festeras de la Comparsa Xodios, y desde pequeñas han compartido con nosotros estos días de fiesta y el trabajo que hay detrás durante todo el año. La mejor manera de transmitir este amor por las fiestas es con el ejemplo de los padres.

Las fiestas también permiten descubrir Mutxamel desde una perspectiva diferente. ¿Qué imagen le gustaría que se llevaran quienes visiten el municipio y qué momento les recomendaría vivir especialmente?

Me gustaría que quienes nos visiten se lleven la imagen de una ciudad acogedora, orgullosa de su historia y de sus tradiciones, donde la hospitalidad forma parte de nuestra forma de ser.

Les recomendaría vivir cualquiera de nuestros grandes actos, porque todos tienen una magia especial. Pero, sobre todo, les invitaría a pasear por nuestras calles durante esos días, sentir el ambiente de las comparsas, escuchar la música festera y compartir con nuestros vecinos esa emoción que solo se vive en Mutxamel.

Porque nuestras fiestas no solo se contemplan: se sienten. Y quien las vive una vez siempre encuentra un motivo para volver.