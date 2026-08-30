El Campello vibra con la presentación de sus nuevas capitanías de Moros y Cristianos

El Parque Central de El Campello volvió a llenarse anoche para vivir una de las citas más esperadas del calendario festero. Miles de personas ocuparon las sillas, los muros, el césped y cualquier espacio disponible desde el que seguir la gala de presentación de las nuevas capitanías de Moros y Cristianos, una celebración marcada por la música, la emoción y el sentimiento festero.

El espectáculo, titulado Descobreix el sisé sentit, convirtió la presentación de cargos en una experiencia construida alrededor de los cinco sentidos y de un sexto que estuvo presente durante toda la noche: el orgullo de ser festero.

Los estandartes de las 17 comparsas de El Campello, ocho del bando cristiano y nueve del moro, recorrieron el pasillo central antes de incorporarse al escenario. A partir de ahí se sucedieron los relevos de cargos, las actuaciones, la música y los momentos más emotivos de una gala que sirve cada año como uno de los grandes preludios de las fiestas patronales del municipio.

El relevo de las capitanías de El Campello / INFORMACIÓN

La cita estuvo organizada por la Junta Festera de Moros y Cristianos, presidida por Alejandro Sánchez, y la Concejalía de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de El Campello, dirigida por Marisa Navarro.

Una fiesta para los cinco sentidos

La puesta en escena buscó implicar directamente al público y hacerlo partícipe del espectáculo.

El olfato estuvo representado mediante conos de incienso distribuidos por el Parque Central. El oído llegó de la mano de más de un centenar de músicos interpretando marchas moras y cristianas, mientras que la vista tuvo su protagonismo a través de documentales y vídeos proyectados en una gran pantalla.

Entre esas imágenes hubo incluso un guiño a la inteligencia artificial, con una recreación de la invasión berberisca.

El gusto estuvo presente con la distribución de cientos de copitas de mistela y rollets, mientras que el tacto cobró protagonismo cuando los organizadores recorrieron las filas para que los asistentes pudieran tocar algunas de las telas utilizadas en la confección de los trajes de fiesta.

El sexto sentido era menos tangible, pero precisamente por ello ocupó un lugar central en toda la gala. Se trataba del sentimiento de pertenencia a la fiesta, del orgullo de formar parte de una tradición compartida y de la conexión entre generaciones.

Así fue la gala de presentación de las capitanías de Moros y Cristianos de El Campello / INFORMACIÓN

La música acompañó todo el espectáculo con la participación de L’Harmonía de Alicante y la Colla Larraix de El Campello.

Uno de los momentos más visuales llegó con la entrada de una larga senyera portada por niños y niñas y con el desfile del pendón de la enseña valenciana por el pasillo central, al ritmo de la muixeranga y con el público puesto en pie.

El relevo de las capitanías

La jornada festera había comenzado alrededor de las 20:15 horas con un pasacalles desde la sede de la Junta Festera hasta el Parque Central, acompañado por la música de la Colla Larraix.

La comitiva estuvo integrada por los cargos salientes, la directiva de la Junta Festera y representantes del Ayuntamiento.

Por el bando cristiano, cuya capitanía había correspondido a Cavallers de Conquesta, se despidieron el capitán Alfonso Climent López, la capitana Marisa Rodríguez López, el ambaixador Abel Varó Ivorra y la banderera María Sebastiá Ferri.

Por el bando moro, representado durante el ejercicio anterior por Non Bebec, hicieron lo propio los capitanes Jordi Guasch Mármol y Rocío Guasch Mármol, el ambaixador José Manuel Gomis Ramón y la banderera Laura Juan Lledó.

Así fue la gala de presentación de las capitanías de Moros y Cristianos de El Campello / INFORMACIÓN

El relevo quedó simbolizado con el cambio de manos de los principales atributos festeros: la bandera, el pergamino con el texto de las embajadas, el cetro de las capitanas y las espadas de los capitanes.

La nueva capitanía cristiana corresponde este año a Els Maseros, comparsa que celebra además su 50 aniversario. Sus cargos son los capitanes Roberto Torrejón Ucedo y Ruth Déborah González Solves, el ambaixador Marco Antonio Lledó Planelles y la banderera Virginia Torrejón Chacopino.

En el bando moro, la capitanía recae en Ain Karim, con Juanfran Gomis i Planelles e Immeta Peremarch i Esteve como capitanes, Daniel Yepes Varo como ambaixador y Paula Fúnez Parodi como banderera.

Una noche cargada de emoción

La gala contó también con la presencia del alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer; la concejal de Fiestas y Tradiciones, Marisa Navarro; la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y numerosos miembros de la corporación municipal.Entre los invitados estuvieron igualmente el vicepresidente de la UNDEF, Rafael Sanjerónimo, y el alcalde de Tibi, José Luis Candela.

Los discursos del presidente de la Junta Festera y del alcalde marcaron algunos de los momentos más emotivos de la noche.

Ambos tuvieron palabras de recuerdo para los festeros fallecidos a lo largo del último año, un gesto que provocó un prolongado aplauso entre el público.

"Porque las fiestas no son solo historia, tradición y espectáculo, sino sobre todo personas", se recordó durante el acto. Berenguer destacó especialmente la responsabilidad que asumen quienes ocupan los cargos festeros.

"Ser Capitán, Capitana, Ambaixador o Banderera, ser cargo, implica asumir una seria responsabilidad", señaló el alcalde.

Una responsabilidad que, explicó, supone representar "a una fiesta, a una historia, a una tradición y, sobre todo, a muchas personas que durante todo un año trabajan, preparan y sueñan para que nuestros Moros y Cristianos sean cada vez más grandes".

El primer edil agradeció también el trabajo de todas las personas que hacen posible las fiestas, desde las propias comparsas hasta músicos, pirotécnicos, maquilladores, sastres, artesanos, familias y juntas directivas.

"Los Moros y Cristianos son unas fiestas que no se improvisan. Se construyen durante todo el año", resumió.

Alejandro Sánchez incidió igualmente en la importancia del trabajo colectivo y en la necesidad de mantener viva la tradición.

"Las fiestas no se mantienen solas. Las tradiciones no sobreviven por inercia. El futuro no llega porque sí. El futuro se construye", afirmó.

El presidente de la Junta Festera dejó además uno de los mensajes más emotivos de la velada al recordar que la gala supone mucho más que un simple cambio de cargos.

"Esta noche no es solo una presentación. Es un punto de partida. Es el momento en el que comenzamos a mirar hacia octubre. Es el momento en el que los sueños comienzan a convertirse en realidad", señaló.

Y añadió: "Por encima de cualquier diferencia, hay algo que nos une a todos. El orgullo de ser festeros. El orgullo de ser de El Campello y el orgullo de formar parte de una historia que comenzó mucho antes que nosotros y que continuará mucho después".

Noticias relacionadas

La noche terminó así como había comenzado: con el Parque Central lleno, la música festera como protagonista y cientos de personas compartiendo una misma sensación.