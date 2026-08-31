Movilidad
EU vuelve a reclamar el TRAMnochador todo el año ante la elevada utilización de la línea con San Vicente
El edil Alberto Beviá recuerda que PP y Vox rechazaron en 2024 ampliar el servicio y anuncia una nueva moción para que funcione los fines de semana y vísperas de festivo durante todo el año
El concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Alberto Beviá, perteneciente al grupo municipal EU-UP, anuncia la presentación de una nueva moción para reclamar la ampliación del servicio nocturno TRAMnochador durante los fines de semana y vísperas de festivo durante todo el año.
La reivindicación coincide además con la demanda realizada esta semana por el Consell de la Joventut d'Alacant, que ha reclamado a la Generalitat Valenciana un servicio de TRAM nocturno durante todos los fines de semana del año.
Balance
La necesidad de ampliar este servicio queda también respaldada por los datos de utilización. Según las cifras publicadas por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana correspondientes a 2025, la línea 2 Luceros-Sant Vicent del Raspeig fue la más utilizada de todo el TRAMnochador, con 55.822 desplazamientos, mientras que en la estación de Sant Vicent se registraron 4.514 movimientos.
Beviá recuerda que el grupo municipal ya presentó en septiembre de 2024 una moción en el Ayuntamiento para ampliar el servicio durante todo el año, iniciativa que fue rechazada por PP y Vox. La misma iniciativa se aprobó en Alicante y El Campello.
"Han pasado dos años y seguimos exactamente igual: llega el final del verano y vuelve a desaparecer la principal conexión nocturna por transporte público entre Alicante y San Vicente. Mientras tanto, los datos demuestran que la línea 2 es precisamente la más utilizada del Tramnochador", señala Beviá.
Autonomía
El concejal de Esquerra Unida considera que disponer de transporte público durante las noches de los fines de semana no puede entenderse únicamente como una cuestión relacionada con el ocio, sino como una medida que favorece la autonomía de la población joven, mejora la seguridad de los desplazamientos y ofrece una alternativa real al vehículo privado.
"Queremos que quien salga, estudie, trabaje o simplemente necesite desplazarse entre San Vicente y Alicante pueda hacerlo también por la noche sin depender necesariamente de un vehículo privado. Mantener esta conexión solo durante los meses de verano supone dejar sin esta alternativa a miles de personas durante buena parte del año", afirma Beviá.
Conexión estable
"El Consell de la Joventut está reclamando lo mismo que nosotros llevamos años defendiendo. San Vicente necesita una conexión nocturna estable con Alicante y, ante la evidencia de que existe demanda, el Gobierno municipal debe reclamarla ante la Generalitat", concluye el citado concejal.
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