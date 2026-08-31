Sant Joan reclama a la Generalitat acelerar el reconocimiento de la dependencia y más recursos para los servicios sociales

El Pleno del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha aprobado una moción impulsada por el PSOE para acelerar el reconocimiento de la dependencia y reducir las listas de espera, además de reclamar más recursos y financiación para los servicios sociales municipales. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, PP y Compromís, mientras que Vox ha votado en contra. Este municipio está gobernado por los populares.

La propuesta, según informan desde el grupo socialista, reclama a la Generalitat Valenciana que el incremento de financiación destinado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se traduzca en mejoras concretas: más equipos de valoración, plantillas estables, mayor digitalización y una reducción efectiva de los plazos de resolución.

“Cuando hablamos de dependencia no hablamos simplemente de expedientes o de procedimientos administrativos. Hablamos de personas que necesitan ayuda y de familias que no pueden permitirse esperar meses y meses para recibir una respuesta”, ha señalado la concejala socialista Mónica Pérez, encargada de defender la moción durante el Pleno.

La edil ha reclamado que los nuevos recursos económicos tengan un impacto directo sobre quienes necesitan estas prestaciones. “Hay más financiación y, por tanto, tenemos que exigir que se utilice para reforzar los equipos de valoración, estabilizar a los profesionales y reducir unas listas de espera que siguen teniendo consecuencias directas sobre la vida de muchas familias. Este dinero no puede quedar en Valencia, tiene que llegar a los ayuntamientos”, ha defendido.

Más coordinación y menos burocracia

La moción plantea también revisar el funcionamiento del procedimiento de reconocimiento de la dependencia, aprovechar las herramientas de digitalización e interoperabilidad entre administraciones y mejorar la coordinación entre el sistema sanitario y los Servicios Sociales.

El PSOE reclama además que los ayuntamientos dispongan de una financiación suficiente, estable y puntual, al considerar que son la administración que mantiene el contacto más directo con las personas dependientes y sus familias.

“Los ayuntamientos somos la administración más cercana y nuestros profesionales de servicios sociales conocen perfectamente las dificultades que genera un sistema lento. No podemos seguir normalizando que una persona solicite un derecho porque lo necesita hoy y la respuesta llegue cuando su situación ya ha cambiado por completo”, ha afirmado Pérez.

Vox introduce el debate sobre inmigración

Durante el debate, Vox votó en contra de la moción y, según el PSOE, introdujo en sus intervenciones argumentos relacionados con el origen de las personas que la formación socialista considera ajenos al contenido de la iniciativa "incluso de carácter racista", algo que encontró el rechazo del resto de las fuerzas políticas presentes en el Pleno, "tratando de desviar el contenido de la moción".

Pérez ha criticado esta posición y ha lamentado que “ante una moción que habla de dependencia, de personas mayores, de familias y de cómo mejorar nuestros servicios sociales, Vox vuelva a intentar señalar a las personas por su origen y llevar el debate a donde nada tiene que ver con lo que estamos proponiendo”.

“Hoy el debate era muy sencillo: decidir si queremos que las personas dependientes esperen menos, que nuestros profesionales puedan trabajar con más recursos y que los ayuntamientos recibamos la financiación que corresponde en tiempo y forma”, ha añadido.

Mayoría

La concejala socialista ha valorado que la propuesta haya conseguido una amplia mayoría del Pleno. “Nos alegra que una amplia mayoría haya entendido que eso es lo importante”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Esther Donate, ha defendido que el PSOE seguirá impulsando iniciativas desde la oposición que busquen acuerdos y tengan un impacto directo en el municipio.

“Desde el PSOE de Sant Joan vamos a seguir utilizando nuestra posición en la oposición para plantear propuestas útiles, buscar acuerdos cuando sean buenos para nuestros vecinos y vecinas y defender unos servicios públicos fuertes. Cuando una iniciativa mejora la vida de la gente, conseguir que salga adelante es lo verdaderamente importante”, ha concluido.