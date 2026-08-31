Vox exige al PP de Sant Joan que paralice la "inminente" apertura de una mezquita en la localidad

Vox ha instado al equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant a estudiar "todas las vías legales oportunas" para paralizar la inminente apertura de una mezquita de aproximadamente 500 metros cuadrados en la calle Tomás Capelo, aludiendo a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana.

Recordar que en Sant Joan gobiernan los populares en minoría y necesita apoyos puntuales de otros partidos. En muchos asuntos su gran aliado para sacar adelante asuntos de calado es Vox, como por ejemplo sucedió con el presupuesto de 2025 -el de este año aún no está aprobado- que salió adelante gracias a la abstención de PSOE, Vox y una edil de Compromís. En los ultras hay enfado porque aseguran que no tuvieron acceso a los documentos sobre este proyecto hasta el mismo día del pleno.

Los ultras consideran que existe riesgo de devaluación del precio de las viviendas, así como de que se formen guetos comerciales y sociales

Culto

Durante el pleno municipal del mes de agosto, la portavoz de la formación ultra en el ayuntamiento del municipio de l'Alacantí, Gema Alemán, recriminó al gobierno local su falta de transparencia. A pesar de haber registrado una petición de acceso a los expedientes el pasado 21 de agosto, la documentación no fue facilitada hasta el mismo día de la sesión plenaria, lo que consideran que supone una vulneración del derecho a la participación política e imposibilita el estudio detallado del proyecto para esta actividad de culto.

La portavoz dirigió diversas preguntas al alcalde y al concejal de Seguridad y Urbanismo, reflejando la profunda preocupación por el impacto negativo que este establecimiento supondrá para la convivencia, la seguridad y el orden público, tanto en la calle Tomás Capelo como en las vías adyacentes.

Rezo en una mezquita de Alicante / Rafa Arjones

Ceuta

Desde la formación señalan que este tipo de instalaciones transforman la realidad social de los barrios, generando inquietud entre las familias y vecinos de toda la vida, y advierten del "riesgo de devaluación del precio de las viviendas, así como de la posible creación de guetos comerciales y sociales", tal y como consideran que ya ha ocurrido en otras localidades de la provincia como Crevillent.

A nivel provincial, Vox enmarca esta situación dentro de un problema mucho mayor, que entienden está sucediendo, de descontrol fronterizo y presión migratoria.

La formación señala que lo que entienden en su seno como "la permisividad ante la islamización de los municipios" va de la mano con la inacción frente a la constante llegada de pateras a las costas de la provincia de Alicante y la crisis de ocupación que sufre España en fronteras críticas como Ceuta.

"Islamización"

"A los vecinos de Sant Joan no se les ha preguntado sobre su conformidad con este proyecto. Ni nuestro partido ni los ciudadanos locales quieren la islamización de sus municipios", defendió Alemán, exigiendo que se escuche a los residentes antes de imponer cambios irreversibles en sus barrios.

Finalmente, Vox ha lamentado la actitud pasiva del alcalde del PP frente a un problema que están convencidos de que transformará el municipio y ha reiterado su exigencia de "explorar cualquier mecanismo legal que permita detener la apertura de la mezquita, protegiendo así el modelo de convivencia, la seguridad y la identidad de los barrios alicantinos".