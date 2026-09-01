Villa Marco se queda a medias: la joya modernista de El Campello paraliza sus dos grandes actuaciones de recuperación

Las dos principales actuaciones impulsadas para recuperar Villa Marco, la joya del modernismo de El Campello, se encuentran actualmente suspendidas. La reforma de los jardines, financiada con fondos europeos, no pudo cumplir el plazo establecido para completar la actuación, mientras que la rehabilitación de la casa de los guardeses permanece paralizada desde abril a la espera de crédito para financiar un proyecto modificado.

La situación vuelve a poner en el foco la conservación de una de las principales joyas patrimoniales de la localidad, cuyo deterioro denuncian desde hace 20 años las asociaciones vecinales. Este palacete estuvo más de seis años cerrado y sus obras se acordaron de urgencia, iniciándose en febrero.

Fuentes del equipo de gobierno municipal (PP) explican que la obra de rehabilitación de la casa de los guardeses y del muro de la finca Villa Marco se encuentra temporalmente paralizada tras la aparición de imprevistos técnicos no contemplados en el proyecto original. "Esta actuación, adjudicada con fondos propios y vinculada al préstamo solicitado en septiembre de 2024, requerirá una modificación del proyecto a propuesta de la dirección facultativa y con la conformidad del Ayuntamiento", señalan.

La semana pasada cayó un pino centenario y las asociaciones vecinales denuncian que los jardines carecen del mantenimiento necesario por lo que piden entrar a limpiar

Incremento presupuestario

Las mismas fuentes precisan que el modificado conllevará un incremento presupuestario, por lo que la reanudación de los trabajos queda supeditada a la incorporación del crédito correspondiente. Dicha modificación presupuestaria recibió el aval provisional del pleno en julio y se someterá a su aprobación definitiva en la sesión de septiembre para retomar las obras a la mayor brevedad.

Esto supone, indican desde el equipo de gobierno, que se amplía el presupuesto al surgir imprevistos que encarecen la obra, y se retoman los trabajos. "Es algo normal dada la antigüedad de esa casa. Apareció un pozo de agua de lluvia con el que se abastecían los guardeses, y al talar las buganvillas gigantescas, parte del muro se fue con ellas".

En cuanto a la reforma de los jardines que se iba a financiar con fondos europeos, "al no finalizar la obra en el plazo que marcaba Europa, se suspende la aportación. Ahora están con si se pierde toda la subvención o parte de ella, porque la obra empezó y está avanzada. En cualquier caso, se asume con los remanentes de tesorería". El concejal de Infraestructura Pública indica que en septiembre se hará un pleno en el que se aprobará de forma definitiva el remanente y se incorporará el crédito a la partida para continuar los trabajos.

El contrato de los jardines se formalizó el 16 de diciembre de 2025, y las obras no comenzaron el 25 de mayo de este año con un plazo de ejecución de tres meses. La financiación europea establecía que la actuación debía estar terminada, facturada y recepcionada antes del 30 de junio. Cuando comenzaron los trabajos quedaban, por tanto, solo 36 días para completar una obra cuyo plazo contractual era de tres meses.

La Intervención Municipal advirtió de la incompatibilidad de los plazos y el Ayuntamiento acabó dictando el 2 de julio un decreto de suspensión temporal y total, con efectos desde el 30 de junio, del contrato de obras de definición, remodelación, plantación, nueva instalación de riego y pavimentación de los jardines, fase I, así como del contrato complementario de asistencia técnica vinculado a la ejecución de la obra, todo ello por 113.821,38 euros, IVA incluido.

Se trata de un palacete que data del siglo XIX y que tuvo gran importancia en la zona agrícola de la Huerta de Alicante

Partes de trabajo

Representantes de las asociaciones de vecinos de La Zenia y de L'Horta Muchavista quieren comprobar ahora qué trabajos de mantenimiento se han realizado realmente. Para ello, solicitarán los partes de trabajo de la empresa desde la fecha de adjudicación del contrato, una documentación que permitirá conocer con detalle las actuaciones efectuadas en la finca.

La petición cobra especial relevancia porque el propio proyecto de reforma de los jardines describía ya un recinto con caminos deteriorados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento y contemplaba actuaciones específicas sobre el arbolado, los parterres y el sistema de riego.

Los colectivos vecinales alertan de que el deterioro continúa. Denuncian también que las ventanas del palacete permanecen abiertas, con el consiguiente riesgo de entrada de agua de lluvia, y reclaman una actuación urgente sobre el conjunto.

Las asociaciones recuerdan que llevan 20 años reclamando la rehabilitación de Villa Marco y consideran especialmente grave que, después de décadas de reivindicaciones, las obras impulsadas para recuperar la finca hayan quedado paralizadas.

Aspecto de la finca Villa Marco de El Campello / INFORMACIÓN

La segunda obra, suspendida desde abril

La rehabilitación de la casa de los guardeses y el arreglo del vallado constituye la segunda actuación paralizada.

Este otro contrato fue adjudicado por 301.991,81 euros, IVA incluido, con un plazo inicial de seis meses. Durante la ejecución de las demoliciones aparecieron circunstancias relacionadas con el estado constructivo del inmueble que obligaron a tramitar un proyecto modificado.

El Ayuntamiento autorizó su redacción el 28 de abril y desde esa fecha la obra permanece suspendida. El modificado incrementa el presupuesto en 34.360,21 euros y amplía el plazo en cinco meses, hasta un total de once. Según el decreto municipal, en ese momento no existía crédito adecuado y suficiente para financiar el incremento, que debe habilitarse mediante el remanente líquido de tesorería. La suspensión se mantendrá hasta que se apruebe el modificado y el Ayuntamiento acuerde expresamente la reanudación.

Árboles marchitos

El proyecto de los jardines incluía la reparación de las antiguas acequias, nuevos sistemas de riego, pavimentación de los caminos con tierra de albero, reparación de muros y jardineras, poda y limpieza del arbolado, retirada de ejemplares en mal estado, replantación de los parterres y nuevas especies vegetales. También estaban previstos pasos elevados sobre la acequia para mejorar la accesibilidad y nueva cartelería para facilitar las futuras visitas al recinto.

El propio proyecto técnico reconoce que los caminos se encontraban en mal estado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento y que algunos parterres presentaban árboles marchitos y ausencia de vegetación tapizante.

Mientras las dos actuaciones permanecen paralizadas, los vecinos alertan del deterioro de la finca. La semana pasada cayó otro pino centenario, "un ejemplar histórico que ha sucumbido a la falta de mantenimiento y al abandono de la finca".

Las asociaciones vecinales pedirán por escrito al Ayuntamiento que les abra la puerta para que un grupo de voluntarios pueda realizar una limpieza y el cuidado de la zona.

"Pese a estar incluida en el pliego municipal de mantenimiento de zonas verdes con más de 24.000 m², la finca de Villa Marco sufre una total falta de conservación y la paralización de las obras de rehabilitación. El alarmante deterioro y la falta de conservación de la emblemática finca han alcanzado un punto crítico", concluyen los vecinos.