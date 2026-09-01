EU-Podem recurre la "maniobra" del PP para retirar su moción sobre refugios climáticos en El Campello

Lío a la vista en El Campello. Esquerra Unida-Unides Podem ha interpuesto un recurso potestativo de reposición exigiendo la nulidad de pleno derecho del acuerdo plenario del pasado 30 de julio mediante el cual el equipo de gobierno de PP propuso, y finalmente consiguió, la retirada del orden del día de la moción de la coalición de izquierdas para la creación de una red de refugios climáticos y medidas contra el calor extremo.

Tras la exposición de la propuesta por parte del portavoz de EU-UP, Pedro Mario Pardo, el edil de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, pidió que se retirasen esta y otras dos mociones, la de Vox para la colocación de nebulizadores en calles comerciales y parques y la de los concejales no adscritos Guadalupe Vidal y Vicent Vaello para la implantación de surtidores públicos de agua potable refrigerada.

Palomares, en su intervención, explicó que solicitaba la retirada de las tres mociones por "responsabilidad" porque "muchas de las medidas son actuaciones reales en marcha" por parte del gobierno local.

El alcalde, Juanjo Berenguer, procedió a dar un turno de intervención y luego a la votación de la retirada, pero Pardo no compartió esta decisión y aseguró que había que respetar al proponente. No obstante, se votó su retirada, que salió adelante al contar con la mayoría a favor de PP y Vox frente al voto en contra de PSOE, Compromís, Per El Campello, EU-Podem y los ediles no adscritos.

Turno de palabra

La secretaria accidental, ya que la titular no estuvo en ese pleno, intervino minutos después en otro punto del orden del día, tras realizar la consulta, para afirmar que la retirada se podía hacer por el proponente o si uno de los grupos lo solicita, y que en primer lugar se daba turno de palabra y luego se votaba sobre la retirada, según el artículo 92 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Régimen Jurídico de Entidades Locales.

En su escrito, EU-UP sostiene que la "maniobra" incurre en un "claro fraude de ley al forzar" el artículo 92.1 del ROF, "concebido exclusivamente para recabar informes técnicos y no para vetar propuestas por mera discrepancia política".

Omisión

Asimismo, incide en que "se vulnera el mandato de incluir obligatoriamente" el punto en la siguiente sesión "tras haberlo omitido" en el pleno de agosto "y atenta contra el derecho fundamental a la representación política". Por todo ello, la formación de izquierdas exige anular las actuaciones e incluir "de forma obligatoria" la moción sobre refugios climáticos en el orden del día del pleno ordinario de septiembre para que pueda ser debatida y votada.

"Es evidente que la mayoría de PP y Vox les permite sumar once votos y rechazar cualquier propuesta que no consideren conveniente, como han hecho repetidamente. Sin embargo, no vamos a tolerar que usen esa mayoría para vetar el debate de nuestras iniciativas solo porque no sean de su agrado", ha expuesto Pardo. La secretaria tiene ahora la última palabra.